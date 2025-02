Epson PaperLab A-8100 produce carta sostenibile in ufficio

Pubblicità

Epson ha annunciato PaperLab A-8100, successore del primo sistema al mondo per la produzione sostenibile di carta per ufficio che, grazie ad una tecnologia denominata “Dry Fiber” trasforma la carta stampata usata in nuova carta pulita con un processo senza acqua (a secco), in loco e su richiesta.

PaperLab A-8100 è già disponibile e si basa sul suo predecessore A-8000, impiegato in diversi settori (tra cui i servizi finanziari, l’industria manifatturiera e la pubblica amministrazione) per la capacità di gestire in modo responsabile le informazioni riservate (è possibile distruggere in modo sicuro le informazioni sensibili e rigenerare la carta direttamente in ufficio) con un basso impatto ambientale.

Il nuovo modello A-8100 è progettato per creare carta in loco a partire da carta stampata usata, promette di ridurre in modo significativo l’impatto ambientale associato ai metodi tradizionali di produzione della carta, compresa la necessità di acquistarla e trasportarla.

Secondo il produttore (qui i dettagli), questo non solo contribuisce alla sostenibilità, ma migliora anche la riservatezza, consentendo di riciclare i documenti in modo sicuro e abbassando i rischi associati alla gestione delle informazioni sensibili.

Tra i miglioramenti di rilievo apportati, un sensore interno che rileva automaticamente il tipo di carta utilizzata, ottimizzando le impostazioni di produzione senza bisogno di personalizzazione manuale. Secondo il produttore questo non solo snellisce il processo di produzione, ma semplifica l’uso della macchina, migliorando anche l’esperienza utente.

Ora è possibile monitorare l’impatto ambientale, con dati in tempo reale (anche da smartphone) sul valore del contributo ambientale, in base ai volumi di produzione della carta.

Altra novità è l’ampliamento dei formati carta: A-8100 introduce un’opzione di formato A3 esteso, che supporta la rilegatura A3 e la cucitura a sella, oltre ai convenzionali formati A4, permettendo di produrre internamente una gamma ancora più ampia di materiali stampati. I costi del sistema non sono stati comunicati.

Grazie alla tecnologia Epson, Emiliana Parati propone carta da parati green in juta, paglia, seta e sughero. Per tutte le notizie e gli articoli dedicati alla domotica, alla sicurezza, al risparmio energetico, green economy e abitare sostenibile è possibile consultare la sezione dedicata CasaVerdeSmart di macitynet.