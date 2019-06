Esordio per la Jeep Renegade Hybrid Plug-in al Parco del Valentino di Torino

Il 2019 di Jeep è l’anno di un’evoluzione e la presenza al Salone dell’Auto di Torino ne è un’ulteriore conferma: al Parco del Valentino, infatti, il pubblico potrà ammirare i nuovi Renegade e Compass.

L’appuntamento con la rassegna motoristica di Torino in programma dal 19 al 23 giugno. segna il debutto assoluto su strada di Renegade con tecnologia ibrida plug-in. Il nuovo SUV partirà da Piazza Vittorio Veneto e sfilerà lungo il circuito cittadino, permettendo al pubblico di apprezzarne la silenziosità.

Renegade, e anche Compass, secondo i dati del produttore è estremamente rispettosa dell’ambiente con emissioni di CO2inferiori ai 50g/km. Entrambe sono dotate di motore ibrido plug-in, equipaggiato di batterie ricaricabili oltre che dall’apparto termico stesso anche da una presa di corrente elettrica esterna e dunque capaci di immagazzinare un notevole quantitativo di energia elettrica.

Questa scelta consente l’adozione di motori elettrici più potenti, per un’autonomia in full electric, sia per Renegade sia per Compass, di circa 50 chilometri e una velocità massima di circa 130 km/h, sempre con il solo motore elettrico. La componente elettrica lavora in sinergia con i nuovi propulsori turbo benzina da 1300 cm3, aumentando l’efficienza complessiva e la potenza. L’azione combinata dei due propulsori, termico ed elettrico, eroga sino a 240 CV.

Grazie all’elettrificazione, la gamma Jeep migliora ulteriormente la sua capability, grazie all’elevata coppia motrice assicurata dal motore elettrico e alla possibilità di regolarla con precisione nelle fasi di spunto e nella guida off road più impegnativa, quando è necessario un rapporto di trasmissione ridotto. Con la nuova tecnologia di trazione elettrica integrale (eAWD), la trazione all’assale posteriore non viene fornita tramite albero di trasmissione ma con motore elettrico dedicato. Questo permette di svincolare i due assi e gestire la coppia erogata in maniera indipendente e migliore rispetto ad un sistema meccanico.