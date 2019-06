Honor 20 e 20 PRO presto in Italia, a partire dal 24 giugno in anteprima sullo store ufficiale

Dopo la presentazione ufficiale a Londra, HONOR annuncia l’arrivo di HONOR 20 PRO sul mercato italiano, completando così la serie HONOR 20, che include anche HONOR 20 (leggi la recensione) e HONOR 20 Lite. Quest’ultimo è già disponibile sul mercato, mentre Honor 20 lo sarà dal prossimo 28 giugno, anche se potrà essere acquistato in anteprima a partire dal 24 giugno direttamente su sito ufficiale hihonor. Il bando USA, insomma, non sembra affatto frenare i piani di Huawei.

Ciò che contraddistingue i terminali è sicuramente la camera quadrupla sul posteriore, con il sensore principale Sony IMX586 da 48MP con la Modalità AI Ultra Clarity e la Super Night Mode. La quad camera è inoltre dotata del Super Grandangolo da 16 MP, con il teleobiettivo da 8MP e la fotocamera macro da 2MP.

La Quad Camera AI da 48MP permette di scattare foto più nitide anche durante il giorno, grazie alla Modalità AI Ultra Clarity, coadiuvata dalla Dual NPU e Dual ISP del chipset Kirin 980 con processo produttivo a 7nm, in grado di raccogliere i migliori dettagli di ciascuno di questi scatti, per combinarla in una “Super Foto” da 48MP.

HONOR 20 PRO, in aggiunta, si fregia di un dorso in vetro olografico dinamico multidimensionale, frutto della tecnologia Triple 3D Mesh di HONOR, un processo a due fasi che prima crea uno strato di profondità per incidere milioni di prismi in miniatura. Una volta terminato questo complicato processo, si procede all’assemblaggio degli strati di vetro, colore e profondità, che fa sì che quando la luce attraversa i prismi per raggiungere lo strato di profondità, viene riflessa in ogni direzione.

HONOR 20 PRO vanta un display all-view da 6.26 pollici, con un rapporto corpo-schermo pari a 91.7%, con una fotocamera frontale in-screen da 4.5mm. Propone un sensore di impronte digitali sul lato destro del frame di alluminio, mentre l’autonomia è affidata alla batteria da 4,000 mAh, in grado di supportare un’intera giornata di utilizzo ininterrotto. Infine, HONOR 20 PRO è dotato di componenti per la dissipazione del calore realizzati in grafene, che aiutano a gestire il calore in modo efficiente e garantiscono performance ottimali.

HONOR 20, sarà disponibile a partire dal 28 giugno al prezzo consigliato al pubblico di 499 euro nelle principali catene di elettronica e in anteprima sul sito ufficiale HiHonor il 24 giugno.