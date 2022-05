Estate con Amazon, i prodotti per viverla al meglio in sconto

Siccome l’estate è alle porte, Amazon ha deciso di aprire una settimana di sconti su una serie di prodotti che dovrebbero aiutare a viverla al meglio. Così, dal 23 al 30 maggio, in questa pagina potete fare affari acquistando il necessario per partire attrezzati per la prossima vacanza.

Ci sono diversi prodotti di marchi noti come Mattel, Exprotrek, SpinMaster, Barbie, Berghaus, Speedo e Little Tikes, ed è possibile stringere la selezione usando i filtri nella barra laterale andando a smistare quelli con prezzi fino a 20€, da 20 a 50€, da 50 a 100€, da 100 a 200€ e superiori a quest’ultima cifra, oppure scandagliare in base alla scontistica filtrando quelli con sconto del del 10% o più, del 25%, del 50% e del 70% o più.

Ad esempio, per il segmento Bici e monopattini un buon acquisto è l’e-bike Nilox J5 National Geographic, una bicicletta elettrica per la città in quando offre una delle migliori posizioni di guida, con schiena dritta e manubrio curvo, in modo da non stancarsi negli spostamenti più lunghi.

Per i Giochi e giocattoli da spiaggia e in gruppo consigliamo invece il kit UNO Ultimate, un gioco di carte per tutta la famiglia con 112 carte e giocabile a partire dai 7 anni di età.

Se invece siete appassionati di Sport acquatici, in offerta c’è la Cressi Skylight, una mascherina per nuoto, piscina, triathlon e altri di alta qualità.

Chi invece si appresta ad affrontare un’escursione, una passeggiata in montagna o del trekking, ci sono gli scarponcini da uomo Columbia Peakfreak X2 Outdry.

Per quanto riguarda la categoria Abbigliamento estivo potete invece fare buoni affare con gli sconti con il marchio Hurley acquistando il cappello M Seaside o la maglietta Org Windansea SS.

Chi intende cimentarsi nello Stand Up Paddle (una variante del surf in cui si sta in piedi su una tavola, utilizzando una pagaia apposita per la propulsione), c’è in offerta la tavola gonfiabile di Exprotrek.

Per quanto riguarda le gite in moto, per proteggersi dal freddo e dall’aria di montagna c’è in sconto il piumino Berghaus Tephra Stretch Reflect.

Infine, sempre della Berghaus, Amazon propone in sconto lo zaino da escursione Trailhead 65 Litre.

Potete dare uno sguardo all’intero catalogo di prodotti in offerta per l’Estate di Amazon direttamente da questa pagina.