Volvo Trucks migliora il cambio smart I-Shift

I-Shift, il cambio smart e automatizzato di Volvo Trucks, è ora più veloce: la reattività aumentata secondo il produttore garantisce una migliore guidabilità e fluidità, sia nei veicoli diesel che nei mezzi elettrici per applicazioni pesanti.

L’importante miglioramento alla guidabilità, apportato sulle trasmissioni a ogni livello di emissione, è reso possibile dalla nuova modalità di interazione tra il cambio I-Shift e il motore. L’aggiornamento prevede un’attivazione più rapida della frizione che consente una ridotta interruzione della coppia. Inoltre, rende più fluido il cambio delle marce per garantire un’esperienza di guida più confortevole.

Il cambio ad alta velocità è reso possibile da una serie di migliorie. Innanzitutto, i sensori aggiornati trasmettono dati più precisi all’unità di controllo, che può contare su un nuovo software e su un microprocessore più rapido per velocizzare notevolmente i tempi di calcolo. L’aggiunta di un disco al freno del cambio assicura inoltre una maggiore reattività, riducendo i tempi di inserimento della marcia. Infine, il volume d’aria è stato ridotto in diversi sistemi di attuazione, ad esempio nelle forcelle, nella frizione e nel freno del cambio, per aumentare ulteriormente la velocità di cambiata.

Quando fu presentata nel 2001, I-Shift era la prima trasmissione automatizzata in assoluto per veicoli pesanti. È in grado di interagire con l’intero gruppo di trazione, dal momento che il sistema di trasmissione viene adattato ai componenti del motore e del veicolo già dalla fase di sviluppo. In questo modo, contribuisce a ridurre il consumo di carburante e assicura, di conseguenza, un minore impatto ambientale. Inoltre, favorisce una maggiore sicurezza e offre altri importanti vantaggi, tra cui la riduzione del rumore, delle vibrazioni e dell’affaticamento per il conducente.

Attualmente, tutti i veicoli Volvo per carichi pesanti adottano I-Shift come standard. Dalla sua introduzione, sono stati venduti oltre un milione di veicoli con la tecnologia I-Shift.