iPhone 14 Pro previsto con schermo super efficiente

Alcune anticipazioni lo indicavano già in arrivo negli iPhone 13 Pro nel 2021, ma lo schermo super efficiente, che rende possibile anche la funzione di schermo sempre acceso, Always on display, potrebbe invece arrivare quest’anno con gli iPhone 14 Pro attesi a settembre.

Per il momento si tratta di una ipotesi, ma è formulata da Ross Young uno dei massimi esperti di schermi al mondo con 25 anni di esperienza nel settore, cofondatore e CEO di Display Chain Consultants. Secondo l’analista infatti Apple impiegherà ancora schermi OLED con tecnologia LTPO negli iPhone 14 Pro ma migliorata.

Invece di funzionare a frequenze di aggiornamento comprese tra 10Hz e 120Hz come gli schermi ProMotion degli iPhone 13 Pro, quelli della prossima generazione saranno anche in grado di spingersi oltre il minimo dei 10Hz, per arrivare fino a solamente 1Hz. A questa frequenza bassissima corrispondono consumi di energia altrettanto bassi che Apple potrebbe sfruttare in due modi.

Innanzitutto schermi di questo tipo possono aumentare sensibilmente la durata della batteria e l’autonomia complessiva dei terminali, perché i consumi si abbattono mentre si visualizzano contenuti statici, testo e immagini fisse. In secondo luogo Apple potrebbe sfruttare questa tecnologia per introdurre per la prima volta su iPhone 14 Pro la funzionalità di schermo sempre acceso.

Non a caso sia Apple Watch che i terminali Android che già sfruttano questa tecnologia offrono da tempo questa funzione per mostrare l’ora, la data, le anteprime dei messaggi e così via. Occorre però tener presente che Ross Young precisa di prevedere uno schermo LTPO con frequenza minima fino a 1Hz in iPhone 14 Pro, ma che per il momento non può confermarlo. Macitynet tornerà sull’argomento non appena ci saranno novità al riguardo.

Per tutto quello che è emerso finora sui terminale della serie iPhone 14 in arrivo a settembre quest’anno rimandiamo a questo articolo di macitynet.