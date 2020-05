Eufy RoboVac 11S, il miglior robot aspirapolvere in sconto a 159,99 euro spedizione inclusa

Lasciate pure il vecchio aspirapolvere nello scantinato: con Eufy RoboVac 11S non dovrete più pensare alla pulizia di casa. Si tratta infatti di un aspirapolvere automatico dotato di un’ottima AI ed al momento, grazie ad un nostro codice, ancora per poche ore risparmiate ben 80 euro sull’acquisto pagandolo soltanto 159,99 euro spedizione compresa.

Se volete saperne di più dando un’occhiata alle nostre prove cliccando qui per leggere la recensione. In breve ad una frazione del costo di marchi molto più blasonati, come Folletto, Dyson, Ariete o Roomba, potrete portarvi a casa un dispositivi dall’eccellente rapporto qualità prezzo. Basta un click per avere molto più tempo libero ed una casa altrettanto pulita.

E non è solo Macitynet ad avere espresso un giudizio molto positivo, basta fare una semplice ricerca su Internet anche su siti molto specializzati, oppure fare una verifica sul sito USA di Amazon dove questo dispositivo per la casa ha centinaia di giudizi positivi.

I punti di forza del dispositivo sono la capacità di eseguire una pulizia totale ed efficace, richiede una minima manutenzione, pulisce in modalità automatica riconoscendo gli ostacoli e aggirandoli, torna alla base per ricaricarsi quando la batteria è quasi esaurita e può essere programmato per un avvio automatico ad una determinata ora.

Robusto e di ottima qualità, riconosce anche gli scalini ed ha diverse modalità tra cui una dedicata alla pulizia dei tappeti ed una per ripulire in una manciata di secondi l’angolo dove si è scrollata la tovaglia. Questa versione, rispetto alla precedente, è anche più silenziosa, sottile e potente, grazie alla modalità potenziata BoostIQ. L’azienda l’ha perfezionato anche nella costruzione, con spatole più efficienti ed una base di ricarica molto minimal.

Questo aspirapolvere costa 180 euro, un prezzo onesto specialmente in rapporto alla qualità del prodotto. Grazie all’offerta attiva con il codice PNFMVIZA è possibile risparmiare 20 euro nell’acquisto pagandolo soltanto 159,99 euro. La spedizione, come accennato in precedenza, è compresa nel prezzo.