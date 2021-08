Apple Watch Serie 7 appare per la prima volta nei render

Praticamente tutti, incluso l’analista Ming Chi Kuo, il giornalista Mark Gurman infine anche il leaker Jon Prosser, hanno anticipato l’arrivo dell’indossabile Apple edizione 2021 con nuovo design più squadrato, ed ora i primissimi render apparsi in rete lo confermano.

Per la prima volta da quando esiste lo smartwatch di Cupertino, sempre caratterizzato da linee molto morbide e curvate per chassis e display, con la generazione Apple Watch 7 cambierà tutto per bordi più netti, angoli più piatti e meno arrotondati. Questo vale anche per la parte superiore occupata interamente dallo schermo, un display più squadrato ma anche più ampio, da 1,8 pollici invece di 1,73″ della serie 6, grazie alla riduzione al minimo dei bordi.

Insieme ai render di Apple Watch Serie 7 arrivano anche le prime misure attese: 44 x 38 x 9mm. Rispetto al modello Watch Serie 6 larghezza e altezza rimangono invariati, ma lo spessore dovrebbe ridursi di 1,7mm, alleggerendone non poco il profilo. Tra le novità visibili dalle immagini, che riportiamo dal sito 91mobiles. nel lato sinistro risultano visibili fessure più grandi e generose per lo speaker, un altro cambiamento rispetto al modello attuale.

Viceversa, sempre osservando i render di Apple Watch Serie 7, non si notano cambiamenti evidenti nel lato destro per corona digitale, tasto di selezione e foro del microfono. Anche il gruppo dei sensori nella parte inferiore della cassa non sembra mostrare cambiamenti evidenti, ma rimane la speranza che Apple riesca a implementare comunque nuovi sensori o nuove funzioni, anche se finora nulla è emerso in questo senso dalle anticipazioni.

Il consistente cambio di design atteso aggiorna il look dello smartwatch di Apple mettendolo in linea con iPad Pro, con gli iPhone 12 e nei prossimi mesi anche con i nuovi MacBook Pro M1X.

Finora e per ogni cambio di generazione Apple ha mantenuto la compatibilità dei cinturini per tutte le generazioni di Apple Watch fino alla Serie 6: a giudicare dai rendering sembra che anche Apple Watch Serie 7 dovrebbe mantenere la compatibilità con tutti i cinturini rilasciati finora da Apple.

Tutto quello che è emerso finora su Apple Watch Serie 7 è in questo approfondimento di macitynet.