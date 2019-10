EufyCam 2, la camera di sicurezza Anker sarà compatibile con HomeKit Secure Video di Apple

Anker fa sul serio quando si tratta di sicurezza domestica, tanto che ha appena annunciato il supporto a HomeKit Secure Video di Apple per EufyCam 2. Questo consentirà alla videocamera di acquisire e archiviare le registrazioni in modo sicuro su iCloud.

Ricordiamo che HomeKit Secure Video è la risposta di Apple ai problemi di sicurezza. I video registrati dalle telecamere con supporto a Home Secure saranno inviati sul Cloud e non saranno visibili a nessuno, bensì solo all’utente proprietario. Questo perché Homekit Video Secure analizza i video “in casa”, e solo dopo averli criptati li invierà al Cloud.

La piattaforma, ovviamente, sarà disponibile solo per gli utenti che aderiscono al piano a a pagamento da 200 GB, che costa 2,99 euro, o piano superiore. Ancora, gli utenti con un piano da 200 GB potranno archiviare 10 giorni di registrazioni da una telecamera in iCloud senza costi aggiuntivi, mentre quelli con un piano da 2 TB potranno memorizzare 10 giorni di registrazioni fino a un massimo di cinque telecamere.

Con il supporto per HomeKit in generale, EufyCam 2 può trasmettere in streaming video live nell’app Home su un iPhone o iPad, completo del supporto a Siri. Quando le telecamere rilevano il movimento, inviano automaticamente una notifica push a un dispositivo iOS, con gli utenti che saranno in grado di visualizzare immediatamente i video in diretta dalla schermata di blocco.

Il bundle EufyCam 2 sarà disponibile al preordine a novembre da Best Buy negli Stati Uniti, con un prezzo a partire da 349,99 dollari con incluse due telecamere. Quasi certamente saranno disponibili anche su Amazon Italia, dove al momento è in catalogo la precedente versione. Le caratteristiche principali di EufyCam 2, ricordiamo, includono la registrazione a 1080p, la durata della batteria di 365 giorni e la visione notturna. Anche Google Assistant e Alexa saranno supportati per il controllo vocale.

Noi di Macitynet abbiamo recensito eufyCam Security, rimanendo positivamente sorpresi. Peccato solo per il mancato rispetto della promessa di supporto alla piattaforma IFTTT.