Alexa ti amo, il primo anno di Alexa in Italia è un successo oltre le previsioni

In occasione del primo compleanno di Amazon Alexa in Italia e dei dispositivi Echo, Amazon traccia un bilancio dell’introduzione del servizio vocale nel Bel paese. Dal lancio del 24 ottobre 2018, la risposta dei clienti italiani è stata eccezionale: tra gennaio e settembre 2019 il numero di clienti che utilizzano attivamente Alexa in Italia è cresciuto circa del 140%.

La passione per Alexa in Italia emerge dalle votazioni a 4 e 5 stelle con medie stratosferiche in migliaia e migliaia di recensioni dei dispositivi Amazon Echo, dalle funzioni più usate in assoluto, dalla crescita esplosiva delle Skill in italiano, le abilità che permettono ad Alexa di eseguire giochi, leggere notizie e moltissimo altro ancora, skill che possiamo paragonare alle app che usiamo tutti i giorni su smartphone.

Non solo: il grande apprezzamento di Alexa in Italia e dei dispositivi Echo emerge anche da piccoli dettagli, come le dichiarazioni inaspettate che numerosi utenti rivolgono all’assisente vocale, incluso «Alexa ti amo», conteggiata migliaia e migliaia di volte.

La risposta cambia perché la comprensione e le abilità dell’assistente vocale sono sempre in costante espanzione e miglioramento. «Inizialmente Alexa rispondeva semplicemente “grazie” – dichiara Michele Butti, Alexa International Director – Non è la migliore risposta che ci si aspetta a una dichirazione d’amore». Ora alla esternazione d’amore del proprietario Alexa offre una risposta molto più diplomatica.

Il successo di Alexa in Italia è stato persino superiore rispetto alle previsioni e alle aspettative della società. «Sapevamo che gli speaker smart con comandi vocali erano destinati a crescere – dichiara Butti, il manager italiano responsabile di Alexa nel mondo, precisando «Non ci aspettavamo una risposta così elevata in Italia». La dimostrazione era visibile a chiunque: appena lanciato nel nostro Paese il modello più economico Echo Dot si preordinava con consegna solo a diverse settimane di distanza, segno che ordinativi di produzione e scorte Amazon erano risultati inferiori rispetto alla domanda effettiva.

Amazon ha celebrato il primo anno di Alexa in Italia con un evento a Milano dedicato a media e stampa a cui Macitynet era presente con un suo inviato: oltre all’annuncio dei nuovi dispositivi Amazon Echo in arrivo nel nostro Paese, già svelati a fine settembre in USA, il successo e la crescita nello Stivale sono stati illustrati da Gianmaria Visconti, Alexa Italy Country Manager.

Durante questo anno l’Italia si è confermata inoltre il Paese più veloce, in lingua non inglese, in termini di crescita della selezione di Skill disponibili. La risposta degli sviluppatori terzi è stata molto positiva: al momento dell’arrivo di Alexa in Italia sono state lanciate oltre 400 Skill mentre oggi sono più di 3.000, registrando un aumento di oltre sette volte nell’arco di un anno.

Anche la community degli sviluppatori italiani si è rivelata tra quelle con la più rapida crescita a livello mondiale: il portale per gli sviluppatori è stato aperto a giugno del 2018 e, mentre al momento del lancio erano già presenti oltre di 3.000 developer, oggi la community ha toccato quota 26.000 membri.

Durante il primo anno di Alexa in Italia i clienti italiani hanno parlato con l’assistente vocale 600 milioni di volte, e attraverso le richieste effettuate al servizio vocale di Amazon, hanno ascoltato decine di milioni di canzoni, tanto da poter riprodurre musica per 3.500 anni, come se fosse una riproduzione ininterrotta dall’età minoica ad oggi.

Alexa è intanto migliorata in termini di comprensione della lingua con una riduzione del 42% del tasso di errore sugli errori di comprensione nell’arco di appena un anno. Il team di Amazon Alexa è infatti costantemente impegnato per migliorare la frubilità dei dispositivi e migliorarne l’utilizzo da parte dei clienti.

I clienti italiani hanno assegnato ai dispositivi Echo una valutazione superiore a 4.2 stelle; Echo Dot, lo smart speaker di Amazon più popolare, è valutato 4.6 stelle mentre Echo Show 5 (qui la nostra recensione) ha una valutazione di 4.5. Oltre il 70% dei clienti attribuisce ai dispositivi Echo una valutazione di cinque stelle.

Tra le principali Skill introdotte in appena un anno da Alexa si trovano sicuramente Giallo Zafferano, le skill delle principali fonti di notizie (Skytg24, TGCOM24, Rai news, Ansa, Corriere della Sera, La Repubblica, La Gazzetta dello Sport, Calciomercato.com), tutte le principali radio (Rtl 102.5, RDS, Radio 105, Radio Deejay, Radio Italia, R101, Virgin Radio, Radio24), Skill per film e tv come MYmovies.it e SuperGuidaTv. Senza dimenticare i giochi Trivial Pursuit, Akinator, Clem Quiz di Clementoni. Altre Skills utili si sono rivelate 3B Meteo e Raccolta Rifiuti. E per giocare da solo o con gli amici hanno raggiunto popolarità le Skill Parola magica, Capitali del mondo, Quiz vero o falso, Indovina chi sono.

E tra le funzionalità introdotte in un anno, le più significative sono state: la possibilità di creare un profilo vocale, la riproduzione di video con Vevo, la possibilità di effettuare videochiamate con Skype, la skill di Audible per ascoltare audiolibri e podcast, gli Annunci con cui inviare comunicazioni agli altri dispositivi compatibili, le notifiche di consegna dei propri acquisti effettuati su Amazon.it, la disponibilità di Apple Music su dispositivi Alexa, l’integrazione con Fire TV Stick per il controllo vocale, la possibilità di chiedere ad Alexa di parlare più lentamente o più velocemente, a seconda delle preferenze.

Un anno fa Amazon ha introdotto in Italia il maggior numero di dispositivi per un nuovo Paese, lanciando tre smart speaker, di cui uno con uno schermo, Echo Spot. La risposta dei clienti italiani è stata superiore alle aspettative. Nell’arco di dodici mesi Amazon ha poi lanciato Echo Input, Echo Show, Echo Show 5, nuovi dispositivi Fire TV con Alexa integrata, Apple Music su Alexa, nuove funzionalità per la privacy e altro ancora. Solo pochi giorni fa Amazon ha inoltre annunciato diversi nuovi dispositivi, tra cui il nuovo Echo Dot con orologio, un nuovissimo Echo, Echo Flex ed Echo Studio.

A pochi giorni di distanza dal primo compleanno di Alexa in Italia, inizieranno le prime consegne del nuovo Echo Studio, presentato come il dispositivo Echo con il suono migliore di sempre. Offre cinque altoparlanti direzionali per audio immersivo, tecnologia di adattamento alla stanza che rileva automaticamente l’acustica dell’ambiente e ottimizza la riproduzione audio e un hub Zibgbee integrato per la Casa Intelligente che può essere utilizzato per controllare i dispositivi domestici intelligenti compatibili.

Echo Studio è il primo altoparlante intelligente a offrire una esperienza audio immersiva, utilizzando Dolby Atmos e Sony 360 Reality Audio. È possibile abbinare uno o due dispositivi Echo Studio a determinati dispositivi Fire TV per la riproduzione audio con suono multicanale e supporto per i formati Dolby Atmos, Dolby Audio 5.1 e audio stereo. Echo Studio è disponibile su Amazon.it a 199,99 euro.

Echo Studio si aggiunge a due nuovi dispositivi in consegna in Italia a partire dallo scorso ottobre:

Il nuovo Echo: rivestito in tessuto, con un nuovo design e un suono ancora migliore grazie a un woofer da 7,6 cm e un maggiore volume posteriore, sempre a 99,99 euro.

Echo Dot con orologio, dotato di un display LED semplice e luminoso, che lo rende il complemento perfetto per un comodino o una mensola. Il display LED si regola automaticamente in base alla luminosità della stanza ed è possibile toccare la parte superiore del dispositivo per posticipare comodamente una sveglia. Disponibile a 69,99€, ora in offerta al prezzo scontato di 54,99 euro.

Echo Flex il più compatto ed economico della gamma, proposto a 29,99 euro, con spina integrata per posizionarlo e usarlo ovunque. Porta le infinite funzioni di Alexa in ogni stanza, incluse quelle per la smart home. Offre una porta USB integrata per ricaricare il telefono ma anche per collegare accessori terze parti come la luce notturna e il rilevamento di movimento.

Tutti i nuovi dispositivi Amazon Echo con Alexa sono disponibili da questa pagina di Amazon. Per tutte le novità software e hardware dei prodotti che utilizzano Amazon Alexa vi rimandiamo a questa sezione del nostro sito.