WhatsApp diventa grande e rischia controlli più stretti in Europa

Con la seconda presidenza Trump i rapporti tra gli Stati Uniti e il resto del mondo, alleati inclusi, sono messi a nuova prova: nel tira e molla USA – Europa tra dazi e indagini antitrust, potrebbe presto rientrare anche WhatsApp che con un balzo degli utenti rischia di essere sottoposta a regole Digital Services Act – DSA più stringenti.

È la piattaforma stessa di messaggistica istantanea di proprietà Meta a comunicare il superamento della soglia imposta dal DSA. WhatsApp dichiara che gli utenti attivi dei canali aperti durane la seconda metà del 2024 sono stati circa 46,8 milioni.

Quindi con l’aumento degli utenti WhatsApp è stato superato il limite stabilito dal DSA della Commissione europea di 45 milioni di utenti attivi mensili oltre il quale l’entità in questione rientra nella definizione di piattaforma online di grandissime dimensioni.

In sostanza in Europa superata la soglia stabilita dal DSA dei 45 milioni di utenti attivi mensili, i canali di WhatsApp vengono equiparati a una piattaforma social di grandi dimensioni, siglata VLOP dalle iniziali di Very Large Online Platform.

Società e servizi catalogati come VLOP sono soggetti a una regolamentazione più severa. Questo prevede ulteriori obblighi in diversi ambiti che spaziano dalla trasparenza nella pubblicità, passando per la moderazione dei contenuti, la condivisione dei dati con l’UE, una revisione annuale indipendente e altro ancora.

Nel frattempo WhatsApp è sempre tra le piattaforme più attive in ambito aggiornamenti e nuove funzioni. Solo negli ultimi giorni sono stati svelati il traduttore automatico per chat senza barriere linguistiche, personalizzazione con temi e colori, la possibilità di impiegare voce e immagini per interrogare ChatGPT e altro ancora.

La grandissima diffusione e praticità di WhatsApp sono presi di mira anche per scopi deprecabili: anche in Italia giornalisti e personalità sono stati attaccati con uno spyware.