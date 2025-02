WhatsApp usa immagini e voce per interrogare ChatGPT

Pubblicità

L’integrazione tra ChatGPT e WhatsApp prosegue con nuove modalità di interazione: ora è possibile non solo comunicare inviando e ricevendo messaggi di testo ma anche inviare immagini che è possibile fare elaborare all’AI (alla stregua di quanto è possibile fare con la piattaforma principale) ma anche comunicare mediante messaggi vocali, semplificando l’interazione.

Le risposte arrivano con messaggi di testo e gli sviluppatori possono anche collegare WhatsApp con l’account OpenAI (gratuito, Plus o Pro).

Per accedere a ChatGPT da WhatsApp basta aggiungere il numero verde di OpenAI (0018002428478) ai Contatti e iniziare a inviare da WhatsApp messaggi a quest’ultimo.

Come accennato, è possibile inviare messaggi di testo oppure messaggi vocali (OpenAI raccomanda ambienti silenziosi); le risposte arrivano tramite messaggi di testo. Il servizio prevede la possibilità di inviare un numero limitato di messaggi giornalieri su WhatsApp (superando il limite appare una notifica); a chi ha bisogno di dialogare senza interruzioni, OpenAI suggerisce di passare all’app ufficiale o al sito web.

Meta sta da tempo lavorando su una sua AI e in recenti versioni beta di WhatsApp sono stati individuati indizi che lasciano immaginare l’arrivo di funzionalità per implementare widget per accedere all’AI di Meta direttamente dall’app di messaggistica centralizzata.

WhatsApp ha iniziato il nuovo anno con una serie di migliorie all’app, come gli effetti della fotocamera (con possibilità di scegliere sfondi e filtri), Sticker con selfie (disponibile su Android e in arrivo su iOS), possibilità di condividere pacchetti di sticker e reazioni pi rapide (ora è possibile toccare due volte un messaggio per reagire e scorrere rapidamente le reazioni che abbiamo usato maggiormente).

