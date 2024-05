Batteria Lightning e USB-C, cavo integrato e piastra per Apple Watch, solo 21€

Avete un Apple Watch ed un iPhone? Ecco qui la soluzione per prolungare l’autonomia di tutti e due i dispositivi riducendo al minimo le complicazioni, la batteria Veger da 10000mAh che ricarica tutti e due senza bisogno di comprare niente altro neppure i cavi ad un prezzo bassissimo.

Questa batteria è diversa da tutte le altre che abbiamo visto fino ad oggi ed è perfetta per coltiva un ecosistema con prodotti Apple.

La sua peculiarità comincia, come accennato, dal fatto che non richiede nessun cavo perchè ce n’è uno nella confezione. Questo cavo, in maglia simile a quelli di Apple, da una parte ha un connettore USB-C e dall’altra un connettore Lightning. Grazie a questo cavo diventa possibile ricaricare qualunque iPhone sfruttando una delle tre porte integrare. Eventualmente potreste anche ricaricare un dispositivo Android.

La batteria ha due porte USB-C e due porte Lighting, una cosa che non abbiamo mai visto in nessun altro accessorio. Le due porte USB C sono sia in ingresso che in uscita, delle due porte Lightning (vedere schema qui sotto) una delle due è solo per la ricarica della batteria stessa.

Oltre a questo la batteria ha anche una piattaforma per Apple Watch. Questo elimina del tutto la necessità di portarsi dietro il caricabatterie di Apple Watch.

La batteria ha una capacità di 10mila mAh quindi capace di ricaricare un iPhone una volta e mezza e avanzare corrente sufficiente per Apple Wartch.

La velocità che si può ottenere è più o meno la stessa di un caricabatterie da muro. Le dimensioni sono molto piccole in rapporto alla capacità.

Il costo di questa batteria in sconto è di 24,43 euro. Potete ottenere un ulteriore sconto del 15% e la pagate solo 21 €. Il prezzo di una normale batteria da 10mila mAh senza cavo e senza caricabatterie per Apple Watch. Disponibili vari colori.