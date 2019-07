Eve aggiorna la sua App per Homekit e rende più comodo l’uso di eve aqua per irrigare il giardino

Se avete usato solo “Casa” fino ad oggi fateci un pensierino: l’app Eve per iPhone e iPad funziona con accessori compatibili con HomeKit sia di Eve System che di terze parti. L’app offre una panoramica di tutto ciò che sta succedendo nella casa connessa permettendo di accedere velocemente alle scene preferite per controllare più accessori insieme.

Con eve è facile creare scene avanzate per controllare più accessori con un singolo commando. Imposta i timer per sincronizzare la casa con la routine quotidiana. Si possono aggiungere regole efficaci per impostare scene basate sui valori dell’accessorio o sulla posizione e lascia che la propria casa lavori in automatico.

E possibile controllare con iPhone, iPad, o con la voce luci (anche su Apple Watch), elettrodomestici, termosifoni e altre comodità connesse. Infine è possibile raccogliere e graficizzare i dati relativi a temperatura, qualità dell’aria, umidità, consumo di energia e altro.

Eve nella versione 3.8, (disponibile in Italiano) introduce un nuovo tema scuro in linea con iOS 13 ma funziona già su tutti i dispositivi con iOS 12.

Tra i dispositivi più recenti di eve vi segnaliamo:

Eve Flare (provato su questa pagina di macitynet.it)

Lampada LED portatile intelligente

Controlla l’ambiente con Siri o con l’app

Scopri i colori preimpostati o crea i tuoi

Crea programmazioni con timer

6 ore di illuminazione, ricarica wireless e resistenza all’acqua IP65

Automazione e accesso remoto con hub domestico

Eve Room (in corso di test su macitynet.it)

E’ un accessorio per il monitoraggio della qualità dell’aria interna

Rileva la qualità dell’aria (VOC), temperatura e umidità

Visualizza le misurazioni direttamente sul display e-ink ad alto contrasto

Controlla le condizioni passate in base a ore, giorni, settimane, mesi e anni

Batteria integrata ricaricabile tramite USB con durata di oltre 6 settimane

Automazione e accesso remoto con hub domestico

Infine Eve Aqua (in corso di test su macitynet.it)

Regolatore dell’acqua intelligente

Attiva l’irrigatore tramite Siri, l’app o il pulsante integrato

Lo spegne automaticamente

Crea programmazioni

Monitora il consumo dell’acqua

Accesso remoto tramite hub domestico (Apple TV, Homepod, iPad con iOS 11)

L’ aggiornamento 3.8 della App include anche il supporto per l‘ultimo firmware Eve Aqua per una manutenzione ottimale del giardino durante la stagione estiva che ora include queste novità:

Sono previsti fino a 7 periodi di irrigazione al giorno (invece di 4) per le piante che necessità di una manutenzione più accurata

Irrigazione relazionata all’alba e al tramonto (visto che è più sensato irrigare in assenza di luce diretta e calore che “friggerebbe” il prato si può programmare l’inizio dell’irrigazione in funzione di orari variabili in modo che la luce del sole ponga problemi.

E’ stata aggiunta una pratica sospensione dei programmi tramite Scene

E prevista anche una sospensione dei programmi in base alle previsioni di pioggia, grazie ai Comandi rapidi di Siri per avere una irrigazione più smart.

Potete scaricare l’app Eve da questa pagina di App Store.

Per scroprire tutto su Homekit e sugli accessori disponibili vi rimandiamo a questa sezione di CasaVerdeSmart e alla pagina sui prodotti eve.