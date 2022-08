Eve Aqua, il rubinetto intelligente si rifà il look

Eve Systems ha annunciato il lancio di una versione ridisegnata di Eve Aqua, il dispositivo per la casa intelligente abilitato per HomeKit e progettato per automatizzare i sistemi di irrigazione e convertire i rubinetti esterni standard in prese d’acqua intelligenti.

Il controller dell’acqua Eve Aqua è in grado di attivare automaticamente un sistema di irrigazione utilizzando l’app Home di Apple su iPhone, l’app Eve, i comandi vocali Siri o un pulsante fisico sul dispositivo stesso.

Eve Aqua di terza generazione include il supporto Thread per una maggiore affidabilità e portata se utilizzato con altri dispositivi compatibili con Thread. Si attiva e si spegne automaticamente, senza connessione internet, bridge o gateway necessari per la funzionalità, e funziona con due batterie AA.

Specifiche tecniche

Requisiti: iPhone o iPad con l’ultima versione di iOS/iPadOS;

Supporto HomeKit: per il funzionamento remoto richiede un HomePod o Apple TV (4a generazione o successiva) come hub domestico; le notifiche fuori casa richiedono un hub domestico

Gamma operativa: 4°C-50°C/39°F-122°F

Pressione: Min1bar/14.5psi–Max5bar/72.5psi

Resistenza all’acqua IPX4

Protezione UV

Potenza: 2 batterie AA sostituibili

Connessione wireless: Bluetooth a bassa energia

Dimensioni:77x95x128mm

Eve Systems afferma che la nuova versione di Eve Aqua è stata ridisegnata con un aspetto più elegante che presenta un corpo grigio siderale e una parte anteriore nera opaca, insieme a un connettore per rubinetto in ottone e una valvola magnetica per una maggiore durata, protezione dalle perdite e un funzionamento più silenzioso.

Ovviamente si possono configurare automazioni con HomeKit così da avviare gli irrigatori in lassi temporali prestabiliti, come ad esempio nei fine settimana, o in altri giorni a seconda del bisogno. Attraverso l’app Eve, inoltre, è possibile visualizzare informazioni aggiuntive sul dispositivo, comprese le statistiche sulla quantità di acqua utilizzata, in modo da poter ottenere un’approssimazione sui consumi.

Il nuovo Eve Aqua è disponibile oggi per 149,95 euro anche su Amazon.