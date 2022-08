iPhone 14, il prezzo di partenza forse non cambierà

Il prossimo modello base della serie iPhone 14 in arrivo dovrebbe avere lo stesso prezzo di partenza di iPhone 13, con un listino a partire da 799 dollari negli Stati Uniti. A giudicare da quest’ultima indiscrezione, dunque, questo modello di smartphone non dovrebbe subire rincari.

La voce proveniente dall’Asia orientale si basa su un post dell’utente “yeux1122” che ha postato sul blog coreano Naver. Se fosse vera, Apple avrebbe scelto di non aumentare il prezzo di partenza del suo prossimo smartphone top di gamma, al fine di aumentare le vendite e compensare il calo della domanda, una strategia per affrontare il rallentamento in corso del mercato globale degli smartphone.

La decisione di imporre un congelamento dei prezzi su iPhone 14 da 6,1 pollici quest’anno è presumibilmente stata presa “al livello esecutivo”, nonostante la società abbia dovuto affrontare un aumento dei costi di produzione e continui disordini nella catena di approvvigionamento. Gli altri modelli di iPhone, invece, potrebbero subire dei rincari.

Si dice che la fonte della voce provenga da una “grande istituzione finanziaria statunitense” anche se non vi sono al momento conferme di alcun genere. Se Apple lanciasse iPhone 14 da 6,1″ allo stesso prezzo del corrispondente iPhone 13 dello scorso anno, sarebbe il secondo anno consecutivo senza rincari, per questo particolare modello. Anche iPhone 12 di base è stato lanciato nel 2020 a 799 dollari.

La grande differenza quest’anno, ovviamente, è che le dimensioni dell’iPhone stanno cambiando e non ci sarà un iPhone 14 mini da 5,4 pollici. iPhone 13 mini è stata l’opzione di punta più economica nel 2021, a partire da 699 dollari, ma non sembra aver riscosso grande successo di vendite, quindi Apple avrebbe scelto di concentrarsi su dispositivi di dimensioni maggiori per i suoi smartphone di punta nel 2022.

La prossima linea di iPhone di Apple dovrebbe includere, infatti, un iPhone da 6,1 pollici, un iPhone 14 Pro da 6,1 pollici, un iPhone 14 Max da 6,7 pollici e un iPhone 14 Pro Max da 6,7 pollici.

