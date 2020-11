Everyday Experiments, è il nuovo spot di Apple dedicato all’iPhone 12

Apple ha distribuito un nuovo video denominato “Everyday Experiments”, un filmato pubblicitario che evidenzia le potenzialità fotografiche dell’iPhone e trucchi per realizzare immagini molto particolari, curiose e belle da vedere.

Il filmato spiega come usare palloncini riempiti d’acqua, olio per neonati, carta colorata, cartoncini, inchiostri e liquidi vari, per catturare filmati e scatti che mostrano immagini curiose e psichedeliche. Altri effetti sono ottenuti con bastoncini luminosi, strisce luminose, la Modalità Notte di iPhone, la lunga esposizione o lo slow motion.

L’iPhone 12 permette di usare la modalità Notte non solo con il grandangolo ma anche con l’ultra‑grandangolo. Apple spiega che il nuovo grandangolo lascia passare il 27% di luce in più e che a qualsiasi ora del giorno o della notte, le foto avranno un livello di dettaglio e una resa cromatica prima impossibili. La modalità Notte rileva se c’è poca luce e si attiva in automatico.

Anche nei video è possibile usare la modalità Notte per le riprese Time‑lapse. È possibile registrare video HDR a 4K con Dolby Vision fino a 30 fps, che è possibile montare con Foto e iMovie.

Apple ha già pubblicato altri filmati della serie “Experiments”, evidenziando peculiarità delle fotocamere di iPhone e trucchi per creare immagini con particolari effetti.