Le magie della modalità Notte su iPhone 12 Pro su “Experiments V: Dark Universe”

Apple ha pubblicato un video per mostrare peculiarità dell’iPhone 12 Pro e il suo grandangolo che ha un sensore più ampio, in grado di far emergere molti più dettagli nelle parti in ombra.

Il filmato “Experiments V: Dark Universe”, accompagna l’osservatore in un luminoso viaggio visivo. È l’ultimo di una serie di “esperimenti” con le fotocamere di iPhone. Il video, commissionato da Apple, è stato girato da Donghoon Jun e James Thornton di Incite ed evidenzia peculiarità come la possibilità di registrare video Time‑lapse anche in modalità Notte, la registrazione video HDR a 10 bit che perfeziona in automatico le zone illuminate, le ombre e i contorni.

“Abbiamo voluto spingere l’iPhone 12 Pro con Dolby Vision e funzionalità di registrazione in condizioni di scarsa illuminazione”, si legge nelle note del filmato.

Girato in modalità verticale anziché con il tradizionale orientamento orizzontale, il filmato passa da scatti ravvicinati di sfere e tubi di plasma, per passare al glitter, a elementi tipo terriccio in movimento, ferrofluidi, sbuffi di inchiostro nell’acqua, seta in movimento e altri elementi, instillando l’idea di eventi che sembrano quasi trascendentali.

Tutto il video mostra volutamente sfondi scuri e soggetti non sempre nettamente colorati, sottolineando le possibilità offerte dalle fotocamere di evidenziare i dettagli più fini e le sfumature più scure.

Apple ha anche predisposto un filmato per mostrare il dietro le quinte della realizzazione dello spot e capire come sono stati realizzati alcune scene (in alcuni casi è stato necessario apparecchiature particolari).