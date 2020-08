Facebook Connect, l’evento con tutte le novità Facebook arriva il 16 settembre gratis per tutti

L’edizione 2020 della conferenza annuale AR/VR di Facebook si terrà virtualmente il 16 settembre 2020 e sarà gratuita per tutti. Lo ha annunciato il colosso tramite comunicato ufficiale. Precedentemente conosciuta come Oculus Connect, quest’anno si chiamerà Facebook Connect.

Nel corso degli anni Connect è cresciuta al punto da includere, oltre a Oculus, aggiornamenti e notizie riguardanti tutta la famiglia dei prodotti Facebook, come Spark AR o Facebook Horizon. Per questo il network ha deciso di cambiare nome all’appuntamento, che per via della pandemia in corso si terrà in formato esclusivamente digitale. Giunto alla settima edizione, l’evento si chiamerà Facebook Connect per rispecchiare al meglio i diversi ambiti che verranno affrontati. Quest’anno i partecipanti conosceranno le ultime innovazioni nel campo AR/VR raccontate dalle spokeperson di Facebook e dagli specialisti del settore. Inoltre, potranno partecipare a sessioni di sviluppo coinvolgenti.

Cambierà nome anche il team AR/VR di Facebook, che da questo momento si chiamerà Facebook Reality Labs (FRL), per sottolineare meglio il lavoro del team nella creazione della prossima piattaforma informatica, che avrà il compito di aiutare gli utenti a connettersi al meglio. FRL era in precedenza il nome della divisione di ricerca del team AR/VR, composta da team che hanno contribuito a porre i Facebook Reality Labs all’avanguardia degli sviluppi innovativi dell’AR/VR. Questi team, guidati dal Chief Scientist Michael Abrash, continueranno il loro lavoro sotto il nome di FRL Research.

Per saperne di più sugli annunci di questa nuova edizione e su ciò a cui il team FRL sta lavorando, basta tenere sott’occhio il post pubblicato sul blog ufficiale.

Facebook Connect diventa, in estrema sintesi, il palcoscenico più importante per restare aggiornati a 360 gradi su tutte le novità che interesseranno la piattaforma e il network di Facebook.

