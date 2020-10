Facebook Gaming arriva ovunque ma non su iPhone e iPad

Facebook ha lanciato il suo servizio di giochi cloud Facebook Gaming, ma sebbene sia disponibile tramite browser web e dispositivi Android, la nuova funzionalità dell’app non sarà utilizzabile su iPhone e iPad al momento del lancio, a causa del “controllo di Apple su una risorsa molto preziosa”. Sì, il tono sembra essere particolarmente polemico.

Lanciato lunedì, Facebook Gaming è un’opzione all’interno dell’app e del sito Web di Facebook, che consente agli utenti di giocare a titoli con alte prestazioni grafiche, indipendentemente dall’hardware di cui si dispone. I giochi sono ospitati e renderizzati nel cloud, con i video di gioco trasmessi in streaming live agli utenti con un ritardo minimo.

Giocare ai titoli nel cloud offre alcuni vantaggi agli utenti, come non dover scaricare e installare i software prima di iniziare a giocarci, dunque con un accesso immediato. Sebbene il servizio sarà disponibile per molti utenti, Facebook non lo implementerà nell’app iOS al momento del lancio. In agosto Facebook ha incolpato le politiche di Apple per non aver abilitato la funzionalità di gioco all’interno di un’app di gioco Facebook standalone.

In un post sul blog, Facebook dichiara:

Anche con la nuova politica sui giochi cloud di Apple, non sappiamo se il lancio su App Store sia un percorso praticabile

Sebbene sia possibile che i giocatori aggirino le limitazioni, ad esempio utilizzando i browser mobili, Facebook insiste ancora sulla troppe limitazioni utilizzando il servizio tramite Safari.

Anche se il nostro percorso iOS è incerto, una cosa è chiara. Apple tratta i giochi in modo diverso e continua a esercitare il controllo su una risorsa molto preziosa

FaceBook Gaming viene lanciato in versione beta su Android e tramite browser Web desktop, con una selezione di giochi cloud gratuiti. Le versioni iniziali includono “Asphalt 9: Legends” di Gameloft, “Mobile Legends: Adventure” di Moonton, “PGA Tour Gold Shootout” di Concrete Software, “Solitare: Arthur’s Tale” di Qublix Games e “WWE SuperCard” di 2K Games.

