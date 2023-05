Facebook ha 3 miliardi di utenti, la maggior parte anziani

Facebook afferma che la sua principale piattaforma social non sta morendo e che su questo social media non sono presenti “solo persone anziane” come ritengono molti giovanissimi utenti.

Con TikTok nel mirino di enti per la privacy di mezzo mondo, e le tensioni crescenti tra USA e Cina, Facebook potrebbe tornare a essere visto come alternativa valida anche dai più giovani e non più un social per “vecchi”.

CBS News fa notare che i più giovani sono attirati da piattaforme più “fresche” e moderne come Instagram o TikTok e molti neanche sanno cosa sia Facebook e se lo usano, lo fanno raramente.

Attualmente Facebook vanta 3 miliardi di utenti, oltre un terzo della popolazione mondiale, e 2 miliardi di questi si collegano quotidianamente. Eppure, a quasi un ventennio dalla sua nascita (la prima versione risale al 2004), il social media si trova a dover combattere per non finire prima o poi nel dimenticatoio, come già accaduto con AOL o MySpace (se anche voi sapete cosa sono, ahimè siete “vecchi” anche voi!)

Dalle giovani generazioni, Facebook non è considerato fondamentale, e Meta rischia con il tempo di sbiadire la sua immagine, diventando un qualcosa di valido ma noioso, un po’ come sono considerate da molti ora le mail.

“L’emorragia” di giovani utenti è cominciata nel 2018, e sembra non arrestarsi; secondo una ricerca di poco tempo addietro del Pew Research Center, il 68% dei teenager (di età compresa tra i 13 e i 17 anni) non utilizza più Facebook.

Tom Alison, a capo di Facebook (Zuckerberg è ora CEO di Meta, azienda sotto il cui cappello è incluso anche il social), è ottimista sulla possibilità di attirare giovani adulti, e riferisce di evoluzioni in corso per attirare questo tipo di pubblico nell’era che definisce di “social discovery”.

Centrale nella strategia del social per attirare i più giovani è l’Intelligenza Artificiale; così come TikTok sfrutta l’IA e algoritmi per capire i video da mostrare in base ai gusti degli utenti, Facebook sfrutta sempre più meccanismi simili per mostrare reel, video creativi brevi, interessanti e informativi con i quali è possibile raggiungere un pubblico molto più vasto, non presente tra i contatti dell’utente, offrendo la possibilità di farsi trovare un po’ ovunque.

“Quello che stiamo vedendo è che le persone vogliono condividere i reel e discutere dei reel”, ha riferito Alison, ed è per questo che tale sezione è stata migliorata con nuove funzioni che rendono più facile la condivisione di questi elementi, scoprire contenuti di tendenza e connettersi con la community.

Stime riferiscono che metà degli utenti di TikTok abbiano attualmente tra i 12 e i 24 anni; il 28% degli utenti Facebook statunitensi avrebbero tra i 18 e i 34 anni, rispetto al 46% di utenti di questa stessa fascia di età presenti su TikTok e il 42% su Instagram. La distanza tra giovani utenti e Facebook è ancora più netta se si guarda alla fascia di utenti tra i 12 e i 17 anni, fascia che sembra non volerne sapere di Facebook e sulla quale puntano i Reels nella tab Watch. Se Facebook riuscirà nell’intento, lo sapremo tra qualche mese…