Su Amazon è la settimana dei bambini, sconti oltre il 70%

Se avete figli o nipoti, questo è il momento giusto per fare shopping o anticiparsi i regali: su Amazon infatti è appena partita la Settimana dei bambini, una speciale vetrina (qui) in cui fino al 14 Maggio sarà possibile risparmiare su centinaia di prodotti.

In promozione c’è davvero di tutto: dai prodotti per la cura dei bambini come creme, pannolini e simili, ad articoli di abbigliamento tra canotte, scarpe, ciabatte.

Ci sono anche passeggini, seggiolini per auto, bavaglini a manica lunga (comodi anche nei giochi dove ci si sporca di più) e altre offerte del genere, ma anche e soprattutto giochi per tutte le età: si va dalla classica palestrina per i primi mesi alla casetta per il giardino, ma anche zaini per scuola e asilo, giochi da tavolo, biciclette e via dicendo.

Per stimolare la creatività ci sono pacchi di 50+ pennarelli e decine di barattoli di pasta da modellare, chi invece ha ancora a che fare coi pannolini ci sono pacchi scorta in offerta di tutte le misure, con prezzi per singolo pannolino che vanno dai 26 ai 46 centesimi di Euro.

E visto che ci avviciniamo all’estate, ci sono anche gonfiabili, materassini e ciambelle con mutanda incorporata per tenere a galla i più piccini, e poi le vendutissime balance-bike, biciclette senza pedali per prendere subito dimestichezza con l’equilibro già a 2-3 anni e avvicinarsi poi ancor più facilmente alla bici senza pedali.

Tutte queste offerte come dicevamo fanno parte della nuova vetrina che resterà attiva fino al 14 Maggio. Attraverso l’apposito menu sulla sinistra sarà possibile filtrare le offerte per percentuale di sconto, andando cioè a rintracciare tutti i prodotti che in quel momento sono scontati del 10%, del 25%, 50%, 70% o più.

La promozione

Concludiamo facendovi soltanto notare che diverse offerte sono giornaliere, altre restano attive soltanto per poche ore (salvo esaurimento anticipato delle scorte), perciò vi invitiamo a consultare la pagina appena possibile e, nel caso in cui troviate ciò di cui avete bisogno, portate a termine l’acquisto prima che sia troppo tardi.

Di seguito trovate i box di acquisto di alcuni dei prodotti che abbiamo citato in questo articolo: per tutti gli altri potete fare riferimento alla pagina della vetrina (qui).

Giochi Bambini 1 Anno 2 3 Anni Tavolino Bambini Tavolo per Strumenti Musicali Bambini con Luci e Suoni Regalo Bambina Bambino 1 Anno 2 3 4 Anni Giochi Neonato 3-12 Mesi Telefono Giocattolo per Bambini In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Pampers Baby Dry Fit Prime Maxi, 200 Pannolini, Taglia 4 (7-18 kg) In offerta a 52,49 € – invece di 69,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Chicco Bicicletta Bambini Senza Pedali 2-5 Anni, Bici Senza Pedali Balance Bike per l’Equilibrio, con Manubrio e Sellino Regolabili, Max 25 Kg, Giochi Bambini 2-5 Anni In offerta a 32,90 € – invece di 46,90 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Peradix Salvagente Neonato Galleggiante Gonfiabile Piscina più Nuovo con Copertura Solare UPF50+, Nuoto Galleggiante per Bambini 6-24 Mesi In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

CRAYOLA Super Tips – Pennarelli Lavabili a Punta Media, Confezione da 50 Pezzi in Colori Assortiti, Età Consigliata: da 3 Anni In offerta a 11,26 € – invece di 13,25 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

CRAYOLA – Silly Scents, Set 32 Barattolini Pasta da Modellare Profumata con Espositore, Party Gift, Gadget per Compleanni e Feste per Bambini, età 2 Anni, A1-2491 In offerta a 50,29 € – invece di 65,68 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

ORSEN Tavoletta Grafica, Tavoletta da Scrittura LCD da 8.5 Pollici, Lavagna per Bambini Lavagnetta Cancellabile Giocattolo per 2 3 4 5 6 7 anni Bambini Regali di Compleanno per Ragazzi e Ragazze Verde In offerta a 15,99 € – invece di 26,99 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Vicloon Bavaglini con Maniche, 4 Pezzi Bavaglino a Manica Lunga Grembiule Pappa, Bavaglino Bambini Impermeabile per Dipingere, Giocare e Mangiare 6 Mesi a 3 Anni (Orso, Gufo, Auto, Ape Design) In offerta a 8,49 € – invece di 9,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).