TikTok Project Clover chiude i dati alla Cina per piacere a EU e USA

TikTok sta raddoppiando la sua offensiva per piacere all’Europra mentre cerca di contrastare una crescente onda di malcontento politico. Un nuovo programma chiamato Project Clover servirà a creare “un’enclave sicura per i dati degli utenti europei di TikTok”.

Lo ha annunciato Theo Bertram, vicepresidente europeo delle relazioni governative e delle politiche pubbliche di TikTok, in un post sul blog ufficiale. TikTok, che rivendica più di 1 miliardo di utenti a livello globale, è già sotto i riflettori normativi da svariati anni per via dei suoi legami con la società tecnologica cinese ByteDance. Questo potrebbe causare alcune restrizioni alla piattaforma, con un gruppo di senatori statunitensi che questa settimana ha svelato una legislazione bipartisan per consentire al governo di limitare o vietare le tecnologie straniere come TikTok, se considerate una minaccia alla sicurezza nazionale.

Altrove, la Commissione europea il mese scorso ha ordinato al personale di rimuovere TikTok dai dispositivi di lavoro, dopo poco dopo la stessa richiesta da parte della Camera dei Rappresentanti.

Ed è in questo contesto che TikTok sta ora cercando di ingraziarsi i regolatori europei con una serie di impegni specifici per affrontare preoccupazioni sulle pratiche di data-harnessing alla luce del prossimo Digital Services Act (DSA) dell’Europa.

Con Project Clover, TikTok sta essenzialmente raggruppando alcune iniziative precedentemente annunciate insieme ad alcuni nuovi sforzi di privacy e sicurezza. Erano già noti i piani dell’azienda su investimenti infrastrutturali per l’Europa in termini di data center locali. Il primo di questi era atteso in Irlanda l’anno scorso, anche se l’apertura è stata ritardata, mentre la società ha recentemente annunciato piani per altri due centri nella regione. Uno sarà anche in Irlanda, mentre il terzo aprirà i battenti in Norvegia. Il data center norvegese funzionerà interamente con energia rinnovabile.

La migrazione dei dati verso i server europei, un processo che secondo TikTok dovrebbe finalmente iniziare quest’anno e continuare nel 2024, sarà cruciale per soddisfare i regolatori dell’UE.

Project Clover, però, introdurrà anche nuovi processi di accesso e controllo dei dati, tra cui “gateway di sicurezza” che determineranno quali dipendenti potranno accedere ai dati utente TikTok europei. Questo dovrebbe eliminare le preoccupazioni di un accesso a tali dati da parte della Cina. Inoltre, ancora più importante, TikTok ha dichiarato che coinvolgerà una società di sicurezza indipendente in Europa per controllare i dati e pratiche sui dati.

Sovranità Digitale

TikTok ha probabilmente dovuto affrontare questi attenti esami a causa del fatto che la sua società madre ha sede in Cina, gli sforzi appena annunciati sono in linea con quelli compiuti da altre grandi aziende tecnologiche. La sovranità dei dati è in definitiva uno dei punti focali che consentono aziende di fare affari in Europa.

L’anno scorso, ad esempio, Microsoft ha lanciato Microsoft Cloud for Sovereignty per i clienti del settore pubblico, mentre ha recentemente avviato un lancio pluriennale per un nuovo sforzo di localizzazione dei dati dell’UE. Altrove, aziende del calibro di Google e Amazon hanno propagandato le loro credenziali di sovranità digitale, con l’Europa che in genere funge da principale forza trainante.