iPhone 14, crollano le recensioni cinque stelle degli utenti

A partire da iPhone 5 nel 2012 le valutazioni degli utenti sui nuovi modelli di iPhone sono progressivamente migliorate, ogni anno e per ogni generazione, ma per la prima volta in dieci anni con iPhone 14 introdotto nel 2022 si assiste a un brusco calo delle recensioni cinque stelle degli utenti.

Tutto ciò emerge da una ricerca di PerfectRec effettuata analizzando quasi 700mila valutazioni degli utenti pubblicate su Google, relative a ben 13 anni di recensioni iPhone per tutte le generazioni e i modelli introdotti da Apple.

Un grafico che riportiamo in questa pagina mostra la percentuale delle recensioni cinque stelle per ogni generazione di iPhone. Si parte da iPhone 4 del 2010 con il 69% di recensioni 5 stelle da parte: la prima flessione al 65% si verifica con iPhone 5 del 2012. Ma da questo modello in poi e per ogni generazione successiva le percentuali cinque stelle e la soddisfazione degli utenti è costantemente aumentata.

Il picco si registra con la generazione iPhone 13 del 2021 che segna l’80% di recensioni cinque stelle degli utenti, salvo poi invertire completamente rotta con iPhone 14 del 2022 con il 72% di recensioni 5 stelle, un calo di otto punti percentuali.

Fino a qui le valutazioni degli utenti per i modelli base, ma un andamento simile emerge anche per i terminali Pro: si passa dal picco massimo di iPhone 13 Pro con l’84% di recensioni cinque stelle, per scendere improvvisamente l’anno seguente a solamente il 76% con iPhone 14 Pro.

Perché sono aumentate le recensioni a cinque stelle fino a iPhone 13

L’andamento crescente delle recensioni cinque stelle per i modelli base, da iPhone 5 fino a iPhone 13, si spiega con i miglioramenti che Apple ha costantemente introdotto a ogni nuova generazione. Ma il costante e graduale aumento delle recensioni cinque stelle potrebbe anche essere dovuto alla tendenza degli utenti ad assegnare voti più favorevoli nel tempo.

Si tratta di quello che gli analisti indicano come inflazione di reputazione, fenomeno già identificato in uno studio del 2022 sui mercati online. In sintesi l’abitudine di votare qualsiasi cosa cinque stelle, appresa dai consumatori tramite il grande successo di app come Uber, Airbnb ed Etsy, abitudine poi estesa anche alle recensioni dei prodotti.

Perché sono crollate le recensioni a cinque stelle di iPhone 14

I miglioramenti di Apple e l’inflazione di reputazione spiegano il progressivo aumento delle recensioni a cinque stelle, ma rendono ancora più sorprendente il brusco calo emerso con iPhone 14 e anche iPhone 14 Pro.

Secondo gli analisti semplicemente questi due modelli di iPhone non soddisfano le aspettative degli utenti perché offrono specifiche e funzioni solo leggermente migliori rispetto ai modelli precedenti, nessun grande salto o funzione rivoluzionaria che risulti indispensabile per l’utente finale. Si tratta di una interpretazione degli analisti, condivisibile o meno.

Infine dalla ricerca emergono anche il modello di iPhone con la percentuale più bassa di recensioni cinque stelle, quindi il modello meno amato di sempre che risulta essere iPhone 5c con il 64%. All’estremo opposto il modello più amato e con il maggior numero di recensioni cinque stelle è iPhone 13 Pro Max con l’86%.

