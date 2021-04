Facebook Marketplace ha un miliardo di utenti

La spinta di Facebook verso le funzionalità di e-commerce iniziano a dare i frutti sperati per il network: il Marketplace di Facebook, nato in Italia nel 2016, servizio simile a Craigslist in cui gli utenti comprano e vendono tra loro, ha ora un miliardo di utenti, come condiviso direttamente da Mark Zuckerberg in un aggiornamento durante l’ultima conferenza finanziaria. Lo stesso ha anche rivelato che ci sono più di un milione di negozi, con più di 250 milioni di utenti che interagiscono con quei negozi ogni mese.

Ricordiamo che Facebook ha lanciato la funzione, che consente alle aziende di creare cataloghi di prodotti sulle loro pagine, l’anno scorso. Zuckerberg ha osservato che l’e-commerce è “diventato molto più importante” durante la pandemia di coronavirus. Peraltro, lo stesso consente a Facebook anche di trovare nuovi modi per guadagnare con i suoi servizi.

Ad esempio, il CEO ha affermato che la società consentirà agli imprenditori di acquistare annunci di Facebook che si aprono direttamente in WhatsApp dall’app WhatsApp Business. E Instagram ha intenzione di consentire agli influencer di gestire i propri negozi sull’app.

Stiamo investendo nella costruzione del futuro del commercio. Abbiamo ancora molta strada da fare per creare una piattaforma di commercio completa per tutti i nostri servizi. Questo moderno sistema di commercio riunirà una serie di aree in cui abbiamo già offerte importanti come annunci, strumenti della community e messaggistica con aree come negozi, messaggistica e pagamenti aziendali

Facebook ha avvertito che l’ultimo quarto porterebbe riservare “incertezza” mentre la società affronta gli effetti del cambiamento che Apple ha apportato sulla trasparenza degli annunci con iOS 14.5, sistema che richiede agli utenti di accettare il monitoraggio degli stessi. Il responsabile finanziario di Facebook Dave Whener ha affermato che la società potrà valutare l’impatto dell’aggiornamento già dal prossimo trimestre.

Finora, tuttavia, l’azienda sta andando bene. Ha registrato entrate per poco più di 26 miliardi di dollari, con un aumento del 48% rispetto allo scorso anno. Ha anche aumentato la sua base di utenti a 1,88 miliardi di utenti attivi al giorno, sebbene la crescita negli Stati Uniti, il mercato pubblicitario più redditizio, sia rimasta invariata. Da notare, le “altre” entrate di Facebook sono cresciute del 146%. La categoria rappresenta le vendite di hardware di Facebook, inclusi i suoi dispositivi Oculus e Portal. Quest 2 sta andando meglio del previsto, anche dopo le festività natalizie, ha detto Zuckerberg.

