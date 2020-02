Facebook presenta la nuova app Messenger, sempre più simile a WhatsApp

Facebook presenta i piani per la sua nuova app Messenger, un aggiornamento che secondo il colosso sarà rilasciato a breve e che renderà l’applicativo di messaggistica sempre più immediato e semplice da utilizzare. Ecco le novità.

La prima importante novità è che i bot di chat saranno fatti fuori. La società ammette che sono stati fondamentali nella strategia di Facebook Messenger tre anni fa, ma adesso saranno nascosti alla vista, insieme ai giochi. Facebook Messenger rimuoverà così la scheda “Scopri” per concentrarsi su velocità e semplicità, anziché su diverse utility, come fa ad esempio WeChat.

Le modifiche fanno parte di una riprogettazione più ampia di Messenger che porterà anche la scheda Persone ad avere due sottoscheda: una per le Storie di amici, e una per vedere quali amici sono online in quel momento.

A quanto pare, il cambiamento spingerà gli utenti a trascorrere più tempo a parlare con gli amici e a visualizzare contenuti, piuttosto che a parlare con robot in chat, o a giocare. Nascondendo la scheda “Scopri”, all’utente resteranno immediatamente visibili solo le schede Chat e Persone, che avrà due sottoschede, una per le Storie e una per vedere chi è attivo in quel momento.

Secondo il rapporto, un portavoce di Facebook ha confermato che questa riprogettazione “sarà lanciata presto ” e che alcuni utenti potrebbero già vedere attivo l’aggiornamento. Il rollout è previsto questa settimana.

L’aggiornamento sembra suggerire che Facebook voglia spingere messenger nella direzione di WhatsApp, per diventare un servizio di messaggistica semplificato e mirato, piuttosto che un’app di utilità come WeChat.

Tutte le notizie su Messenger di Facebook si leggono a questo indirizzo.