AKVIS Decorator 8.0, aggiornato il software Mac e PC per aggiungere texture alle foto

AKVIS Decorator è un software che permette di sfruttare avanzate tecniche per applicare texture alle immagini. Il software permette di mdoficare la superficie di un oggetto mantenendo il suo volume e seguendo le pieghe; include una vasta collezione con più di 1800 motivi ma è anche ossibile applicare le proprie texture. Inoltre e sfruttare la funzione di ricolorazione.

Gli sviluppatori spiegano che si tratta di un software “intelligente” , adatto a professionisti e principianti, n vari ambiti: dal design d’interni, alla visualizzazioni di architettura alla grafica per web e illustrazioni di moda.

La versione 8.0 (qui i dettagli) permette di conservare le proprie texture in una cartella personalizzata. L’aggiornamento offre anche il nuovo strumento Sbavatura per perfezionare manualmente l’immagine. Nella nuova versione è possibile sperimentare materiali e texture in modo ancora più fcile e veloce.

L’ultima versione offre il supporto completo per le versioni 2020 degli editor di immagini Adobe e Corel, nonché la migliore compatibilità con macOS 10.15; il supporto per molti file RAW, oltre ad alcune correzioni di bug e miglioramenti di stabilità.

Il software è disponibile per Mac e PC (Mac OS X 10.11 o seguenti), disponibile sia come programma standalone (indipendente) e/o come plugin per AliveColors, Adobe Photoshop, Corel Photo-Paint ed altri software di grafica.

La licenza Home costa 49 euro. Dal sito del produttore è possiible scaricare una versione dimostrativa funzionante per 10 giorni. L’applicazione è multilingua (italiano compreso). I clienti che di recente hanno acquistato oppure aggiornato le loro licenze, nel corso degli ultimi 12 mesi, possono effettuare l’aggiornamento gratuito a questa nuova versione. Una chiave di licenza consente di registrare e utilizzare il prodotto su due computer.

AKVIS è una società russa specializzata in software di elaborazione grafica e video. Fondata nel 2004 e con sede a Perm (capoluogo del Territorio omonimo), ha reaizzato numerosi programmi per l’elaborazione di foto, tutti disponibili come applicazioni standalone e come plugin per Photosho