Facebook stuzzica i creatori con un miliardo di dollari

Facebook prevede di distribuire oltre 1 miliardo di dollari ai creatori attraverso le sue piattaforme entro la fine del 2022, parola del CEO Mark Zuckerberg.

Il colosso dei social pagherà tutti i tipi di creatori, compresi quelli che stanno appena iniziando a condividere i propri contenuti e a creare un pubblico. Facebook offrirà ai creatori più modi per guadagnare quando raggiungono determinati traguardi e fornirà “finanziamenti iniziali” ad alcuni di loro per creare contenuti.

Vogliamo creare le migliori piattaforme per permettere a milioni di creatori di guadagnarsi da vivere. Investire nei creator non è nuovo per noi, ma sono entusiasta di espandere questo lavoro nel tempo. L’obiettivo è premiare i creatori per i fantastici contenuti che creano su Facebook e Instagram

Facebook aggiungerà sezioni Bonus all’app Instagram entro la fine dell’estate e all’app Facebook in autunno, grazie alle quali i creatori potranno conoscere vari programmi, inclusi i dettagli sull’idoneità e su come presentare domanda. Alcuni di questi programmi sono già disponibili per i creatori invitati, come i bonus per la pubblicazione di inserzioni sulle live streaming di Facebook e per i creatori di video e giochi che raggiungono determinati traguardi di guadagno con le Stelle (la valuta stile Twitch Bits di Facebook).

Per quanto riguarda Instagram, i creatori invitati possono ricevere bonus quando si iscrivono per pubblicare annunci IGTV, vendere un certo numero di badge sulle live streaming. Facebook lancerà altri programmi di incentivi nei prossimi mesi.

Un miliardo di dollari è un forziere di guerra significativo per Facebook in quanto sembra poter attirare i creatori da piattaforme rivali, come YouTube, Substack, Twitch e TikTok. A giugno, Zuckerberg annunciò che Facebook non avrebbe preso alcuna fetta dei guadagni dei creatori fino al 2022, fornendo loro più di un incentivo per passare ai prodotti offerti dalla piattaforma. La società ha anche firmato accordi esclusivi con i creatori di Facebook Gaming negli ultimi anni.

Ancora, Facebook ha lanciato nuovi modi per i creatori per produrre e condividere contenuti. È più chiaro che mai che attrarre e premiare gli influencer è una parte importante della strategia del colosso. Se ci fossero dubbi sul fatto che l’economia relativa ai creator sia fiorente, questa cifra miliardaria potrebbe essere sufficiente per far cambiare idea anche ai più scettici.