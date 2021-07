Xiaomi supera Apple, diventa 2° costruttore di smartphone al mondo

Il sorpasso di Xiaomi su Apple non è una novità, è avvenuto nel 2014 in Cina, poi a livello globale nel terzo trimestre del 2020, infine in Italia nel primo trimestre del 2021: in ogni caso si tratta di un risultato memorabile per il costruttore cinese perché nel secondo trimestre 2021 Xiaomi diventa per la prima volta secondo costruttore al mondo di smartphone.

Al primo posto troviamo sempre Samsung con una quota di mercato del 19% e una crescita del 15%, mentre Xiaomi che non solo supera Apple negli smartphone conquistando il secondo posto, ma con la sua quota di mercato del 17% e soprattutto una impressionante crescita dell’83% va a minacciare il primo in classifica Samsung.

Tra i primi cinque costruttori top di smartphone al mondo nel secondo trimestre 2021 Apple è il marchio che cresce meno di tutti: Cupertino ottiene una quota di mercato del 14% ma una crescita solamente dell’1%. La graduatoria Top 5 di Canalys è completata da Oppo e Vivo che ottengono una quota identica di mercato pari al 10% e crescono anche in modo simile: Oppo del 28% e Vivo del 27%.

Secondo gli analisti non sarà facile per Xiaomi superare anche Samsung e diventare primo costruttore al mondo, questo per due ragioni. La prima è che finora il costruttore cinese vende soprattutto terminali di fascia bassa e media, con prezzi vendita che sono in media il 40% inferiori a quelli di Samsung e addirittura il 75% in meno di quelli Apple. Per riuscire a superare Samsung, Xiaomi deve far crescere le vendite dei suoi modelli top, come Mi 11 Ultra.

La seconda ragione è che anche Oppo e Vivo puntano a incrementare le loro quote di mercato e anche loro hanno come obiettivo ultimo Samsung. Nel complesso il mercato globale degli smartphone nel secondo trimestre 2021 vede aumentare le spedizioni del 12% trainate dal ritorno a una nuova normalità grazie ai vaccini. La nuova graduatoria che vede per la prima volta Xiaomi come secondo costruttore al mondo di smartphone potrebbe cambiare nei prossimi mesi, soprattutto con l’arrivo di iPhone 13.

Tutto quello che è emerso finora sui terminali della gamma iPhone 13 in arrivo questo autunno è in questo approfondimento di macitynet.