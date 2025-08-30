L’aggiornamento a iOS 18.6.2 è da installare subito, ripara una falla su WhatsApp

Se siete tornati dalle ferie da poco e non l’avete ancora fatto, lanciate sul vostro iPhone l’aggiornamento a iOS 18.6.2 rilasciato il 20 agosto 2025. È molto importante perché risolve un problema che consentiva a cybercriminali di inviare immagini dannose, una falla in grado di danneggiare la memoria che è stata sin alcuni casi sfruttata in attacchi estremamente ricercati contro individui specifici.

A riferirle del potenziale problema è il responsabile del polo di sicurezza informatica di Amnesty International mettendo gli utenti in guardia sull’uso di questa falla e invitando gli utenti che non l’hanno ancora fatto ad aggiornare il sistema operativo.

Meta a quanto pare ha inviato uno specifico avviso a circa 200 utenti WhatsApp potenzialmente colpiti, senza indicare troppo in dettaglio i possibili pericoli.

🚨 BREAKING: New zero-click exploit used to hack WhatsApp users. WhatsApp has just sent out a round of threat notifications to individuals they believe where targeted by an advanced spyware campaign in past 90 days. Seek out expert help if you have received this alert pic.twitter.com/i4cHLsiNOr — Donncha Ó Cearbhaill (@DonnchaC) August 29, 2025

Agli utenti di WhatApp che hanno ricevuto un messaggio creato ad arte per corrompere la memoria e sfruttare la falla, Meta ha inviato questo messaggio:

“La nostra ricerca ha dimostrato che un messaggio dannoso potrebbe essere stato inviato da WhatsApp che, combinato con una vulnerabilità del sistema operativo del tuo dispositivo, potrebbe aver compromesso la sicurezza dei dati in esso contenuti, compresi i tuoi messaggi.

Anche se non abbiamo alcuna certezza che la sicurezza del tuo dispositivo sia stata compromessa, volevamo prendere tutte le precauzioni possibili in modo che tu possa prendere le misure necessarie per la sicurezza dei tuoi dati. Abbiamo apportato le modifiche necessarie per evitare che questo attacco possa proliferare su WhatsApp. Tuttavia, il sistema operativo del tuo dispositivo potrebbe essere compromesso da questo malware o essere attaccato da altri metodi.

Per la vostra protezione, vi suggeriamo di azzerare completamente il vostro dispositivo. Vi consigliamo inoltre vivamente di mantenere i vostri dispositivi aggiornati con l’ultima versione del sistema operativo disponibile e allo stesso di mantenere aggiornata la vostra app WhatsApp”.

Oltre ad aggiornare iOS è fondamentale quindi aggiornare anche WhatsApp. Come sempre è molto semplice verificare la presenza di aggiornamenti di sistema:

Come aggiornare

Su iPhone e iPad: Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software

Su Mac: Impostazioni di Sistema > Generali > Aggiornamento Software

Su Apple TV e Vision Pro: l’update viene notificato automaticamente

Bastano pochi minuti per proteggere il dispositivo da una falla già usata in rete. Non ci sono alternative, e non è il caso di aspettare.

Il 1° maggio di quest’anno Apple ha avvisato il giornalista italiano Ciro Pellegrino che lavora per Fanpage.it colpito da uno spyware.