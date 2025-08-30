35% di sconto su Parallels Desktop 26, già compatibile con macOS 26 Tahoe

Con il lancio di Parallels Desktop 26 arriva anche un’interessante opportunità: fino al 21 settembre infatti è possibile ottenere uno sconto del 35% sulle edizioni Standard, Pro e Business. Si tratta di un’offerta da valutare soprattutto se intendete aggiornare il Mac adottando una soluzione pensata per integrarsi alla perfezione con il nuovo macOS 26 Tahoe.

Questa versione, come spiegato nell’articolo di presentazione, introduce numerosi miglioramenti tecnici a partire dalla gestione ottimizzata dei processi in background, che promette stabilità anche durante operazioni complesse, evitando quindi blocchi e crash legati all’uso eccessivo del disco ed offrendo al contempo una maggiore affidabilità nelle fasi di installazione o nel trasferimento di file di grandi dimensioni.

Per chi lavora in ambito aziendale Parallels Desktop 26 include poi nuove funzioni di controllo e pensate per semplificare la gestione delle macchine virtuali su larga scala. Migliorano anche i flussi di aggiornamento e distribuzione grazie a un’integrazione più efficiente con strumenti come Jamf e MDM, riducendo i carichi di lavoro per i team.

Rimane disponibile la Modalità Coherence che permette di eseguire applicazioni Windows direttamente nella scrivania macOS, mentre l’interfaccia si aggiorna con icone sul Dock e voci di menu coerenti con il design di macOS 26.

Per finire il nuovo sistema di versionamento (Parallels Desktop 26 per macOS 26) semplifica la compatibilità futura e garantisce aggiornamenti costanti in linea con tutte le versioni minori del sistema operativo Apple.

La promozione

Se vi interessa come dicevamo fino al 21 settembre è attiva una promozione valida a livello globale che permette di ottenere il 35% di sconto sull’acquisto di Parallels Desktop 26 inserendo il codice NEW35 al momento del pagamento.

Per esempio l’abbonamento annuale di Parallels Desktop 26 Standard Edition anziché 99,99 € lo pagherete 64,99 €, mentre l’annuale di Parallels Desktop 26 Pro Edition si compra per 77,99 € anziché 119,99 €. Infine l’abbonamento annuale per Parallels Desktop 26 Business Edition con lo sconto del 35% vi costa 97,49 € invece di 149,99 €.

