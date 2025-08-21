Disponibili aggiornamenti a iOS 18.6.2, iPadOS 18.6.2, macOS Sequoia 15.6.1

Apple ha rilasciato gli update a iOS 18.6.2 e iPadOS 18.6.2, aggiornamenti di sicurezza per i sistemi operativi di iPhone, iPad che arrivano a meno di una settimana dal rilascio di iOS 18.6.1 e iPadOS 18.6.1.

Nelle note di rilascio Apple riferisce di “importanti aggiornamenti di sicurezza” spiegando che l’aggiornamento è consigliato a tutti.

In un documento di supporto tecnico, la Casa di Cupertino riferisce della soluzione a un importante vulnerabilità che poteva permettere a un attacker di inviare immagini malevoli ed è pertanto consigliabile installare l’aggiornamento prima possibile.

Apple ha rilasciato anche l’update a macOS Sequoia 15.6.1; anche nelle note di rilascio dell’aggiornamento di macOS Apple riferisce di “importanti miglioramenti alla sicurezza” consigliando a tutti gli utenti l’aggiornamento.

Apple non ha dimenticato i precedenti sistemi operativi: sono disponibili anche gli update a iPadOS 17.7.10, macOS 14.7.8 e macOS 13.7.8.

Come si scarica l’aggiornamento di iOS e iPadOS?

Come sempre è possibile scaricare gli aggiornamenti di iOS e iPadOS aprendo Impostazioni, da qui “Generali” e la voce “Aggiornamento software”: dopo qualche secondo è possibile visualizzare e installare gli aggiornamenti disponibil.

Come si scarica l’aggiornamento di macOS?

Come sempre è possibile scaricare gli aggiornamenti del sistema operativo aprendo Impostazioni di Sistema, da qui la sezione “Generali” (nella colonna a sinistra) e “Aggiornamento software” (nella sezione

macOS Sequoia (qui la sezione dedicata sul nostro sito) vanta una serie di novità che consentono di migliorare la produttività e la privacy, migliorie per Safari, per le Note, per il gaming e altro ancora (qui trovate un elenco delle novità più importanti).

Questi aggiornamenti sono probabilmente gli ultimi di rilievo per iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia: Apple sta da tempo lavorando sulle future versioni di iOS 26, iPadOS 26 e macOS Tahoe 26, release che saranno rilasciate nelle versioni definitive in autunno.

