Festa degli sconti Xiaomi su eBay: risparmiate fino a 50€ con un codice

E’ tempo di nuovi sconti su eBay, giusto in tempo per il Natale. Per chi si fosse perso le offerte del Black Friday 2020, è arrivato il momento di rifarsi. La massiccia campagna sconti su eBay fornisce un codice sconto fino a 50 euro. Ecco come funziona, su quali categorie di prodotti è valido e come utilizzarlo.

Anzitutto, il codice sconto da utilizzare è PITMIXMAS2020, da inserire nel carrello. Il coupon è valido sulla selezione di prodotti presenti in questa pagina e relativa a centinaia di prodotti Xiaomi, tra smartphone, TV, periferiche intelligenti per la casa, e tanto altro ancora.

Il codice sconta del 15% i prodotti nel carrello, fino ad un massimo di 50 euro, con una spesa minima per accedere allo sconto che è di 10 euro. E’ possibile utilizzare un solo codice per ciascun utente, con la promozione che parte oggi 10 dicembre ore 9.00, e che durerà fino al 20 dicembre ore 23.59.

Per riscattare il codice è sufficiente aggiungere nel carrello uno o più prodotti presenti in questa pagina, e prima di effettuare il pagamento, inserire il codice coupon nel campo dedicato. Il buono sconto deve essere riscattato in una singola transazione. Nel caso di più acquisti, il buono sconto è valido anche acquistando da diversi venditori se si utilizza il carrello eBay. Se il prezzo di acquisto è inferiore all’importo del buono sconto, si perderà la differenza.

Ricordiamo che l’indirizzo da cui partire per scegliere oggetti coperti dal buono sconto è questo. Tra i tantissimi disponibili vi segnaliamo alcune delle migliori:

Clicca qui per acquistare, e ricordate di inserire il codice sconto PITMIXMAS2020.