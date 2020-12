Fate la scorta di accessori Apple già scontati ottenendo un altro 10% di sconto

Vi abbiamo già segnalato l’offerta di Amazon di 50 Euro di sconto sull’aquisto cumulativo di 500 euro di prodotti. Qui vogliamo rimarcare che tra i tanti prodotti che fanno parte di questa iniziativa ce ne sono diversi a marchio Apple come Alimentatori, cavi, trackpad che è difficile se non impossibile trovare normalmente in offerta.

Molti degli alimentatori sono disponibili con connettore MagSafe che come note ha una durata abbastanza limitata negli anni e può pure essere utile per spostarsi tra casa ufficio e tra piano e piano di casa senza doversi portarsi dietro cavi e cavetti. Ci sono poi cavetti USB-C che funzionano senza problemi con gli alimentatori più recenti, alimentatori USB-C originali, cavi adattatori per iPhone e iPad oltre ad Apple Pencil serie 2 e trackpad in due colorazioni.

Grazie all’offerta citata sopra se arriviamo ad un cifra di spesa di 500 Euro nello stesso ordine con i prodotti presenti su questa pagina possiamo risparmiare 50 Euro (il 10%) anche su questi prodotti che sono già scontati.

Vi ricordiamo che potete acquistare fino a 3 pezzi di ogni singolo prodotto e questo tipo di acquisti può essere utile per la dotazione di uffici e organizzazioni. Sono disponibili anche prodotti scontatti come telecamere, hard disk di alto valore e pure tastiere Apple per iPad con sconto con cui è più facile raggiungere la cifra necessaria per l’ulteriore sconto.

Ecco una lista selezionata dei prodotti base dedicati strettamente alla piattaforma apple… altri saranno aggiunti da qui al 10 dicembre e li trovate sempre a partire da questo link.

Apple Magic Trackpad 2 – Argento In offerta a 126,99 € – invece di 149,00 € (prezzo Apple Store)

sconto 15% – fino al 10 dicembre

Click qui per approfondire

Apple Magic Trackpad 2 – Grigio siderale In offerta a 132,99 € – invece di 149,00 € (prezzo Apple Store)

sconto 11% – fino al 10 dicembre

Click qui per approfondire

Apple Alimentatore MagSafe Originale da 60 W per MacBook e MacBook Pro 13 pollici con connettore a “L” In offerta a 78,98 € – invece di 85,00 € (prezzo Apple Store)

sconto 7% – fino al 10 dicembre

Click qui per approfondire

Alimentatore MagSafe 2 Apple da 60W (MacBook Pro con display Retina da 13″”) In offerta a 76,99 € – invece di 85,00 € (prezzo Apple Store)

sconto 9% – fino al 10 dicembre

Click qui per approfondire

Alimentatore MagSafe Apple da 45W per MacBook Air In offerta a 74,99 € – invece di 85,00 € (prezzo Apple Store)

sconto 12% – fino al 10 dicembre

Click qui per approfondire

Alimentatore MagSafe 2 Apple da 45W per MacBook Air In offerta a 73,99 € – invece di 85,00 € (prezzo Apple Store)

sconto 13% – fino al 10 dicembre

Click qui per approfondire

Alimentatore USB‑C Apple da 61W In offerta a 64,99 € – invece di 75,00 € (prezzo Apple Store)

sconto 13% – fino al 10 dicembre

Click qui per approfondire

Apple Cavo Thunderbolt 3 (USB‑C) da 0,8 metri In offerta a 43,99 € – invece di 45,00 € (prezzo Apple Store)

sconto 2% – fino al 10 dicembre

Click qui per approfondire

Apple Adattatore da Lightning a USB In offerta a 29,99 € – invece di 35,00 € (prezzo Apple Store)

sconto 14% – fino al 10 dicembre

Click qui per approfondire