Film per Halloween: i titoli da brivido da non perdere su Netflix e Prime Video

Una selezione di film per Halloween da guardare su Prime Video o Netflix: otto film dell’orrore e quattro titoli per bambini con fantasmi, streghe, alieni, vampiri e zombie pronti a fare compagnia nella serata più paurosa dell’anno.

Per la serata del 31 ottobre bisogna arrivare preparati: e se c’è chi si traveste e chi vuole fare dolcetto e scherzetto, qualcuno preferisce dedicare la serata ad un bel film per Halloween. Ecco una selezione di storie da brivido da guardare su Prime Video o Netflix: otto film dell’orrore e quattro titoli per bambini in cui fantasmi, streghe, alieni, vampiri e zombie sono i protagonisti pronti a fare compagnia – in alcuni casi solo ai grandi e in altri soprattutto ai piccoli di casa – nella notte più paurosa dell’anno.

Hostel

Presentato da Quentin Tarantino e diretto da Eli Roth, Hostel è un film impressionante. Due turisti americani sono in viaggio per l’Europa e diventano vittime di un tetro business con protagonista Paxton e Josh ,due studenti americani. Hostel, un titolo del 2006, è disponibile su Prime Video.

Van Helsing

Van Helsing, il leggendario cacciatore di mostri, viene inviato dal Vaticano nella remota Transilvania, una terra sconvolta dal potente Conte Dracula. Unendo le sue forze a quelle di una Principessa determinata a porre fine a un’antica maledizione inflitta alla sua famiglia. Van Helsing sfiderà il famigerato vampiro per sbarazzarsene e mettere finalmente fine al mondo del male.

The Skeleton Key

Una chiave passé-partout che apre tutte le porte, serrature misteriose, una casa da esplorare, atmosfere da brivido e momenti ricchi di suspence. Gli ingredienti ci sono tutti per fare di The Skeleton Key un film da non perdere, con Kate Hudson e John Hurt. The Skeleton Key è disponibile su Prime Video.

Ghost Hunters

Un investigatore del paranormale che da poco ha perso la moglie e la figlia, uccide da un maniaco serial killer, deciso a catturare le loro anime per farle riposare in pace, mette insieme una squadra di cacciatori di fantasmi. Una volta entrati nella casa del killer, più il gruppo scende in profondità, più i fantasmi diventano ostili. Diretto da Pearry Reginald Teo, questo horror del 2015 è disponibile su Prime Video.

Room on the Broom e Il Gruffalo

Per i piccolissimi due titoli che arrivano direttamente dal meraviglioso mondo dell’editoria per bambini e ragazzi, dedicati a due personaggi, la strega e il mostro, che ad Halloween non possono mancare: Room on the Broom e il Gruffalo. Room on the Broom – noto in Italia come La strega Rossella – è un film d’animazione che dura circa mezz’ora, una storia magica sull’amicizia e la famiglia realizzata da Magic Light Pictures. Il Gruffalo, in mezz’ora, racconta le vicende di un topolino che, durante la passeggiata nel bosco, incontra tre predatori che se lo vogliono mangiare (una volpe, una civetta e un serpente), ma lui riuscirà a sopravvivere grazie a un pizzico di astuzia e ad un mostro con le zanne lunghe, gli occhi arancioni e artigli affilati. Il Gruffalo e Room on the Broom sono disponibili su Prime.

Casper e Pac-Man

Per i bambini, da non perdere per una notte da brividi, ma fatta anche di risate e colpi di scena, Casper e Pac-Man e la paurosa avventura di Halloween. La storia di Casper, tenero fantasma adolescente con la testa a lampadina abita, in compagnia di tre zii insolenti e burloni, in un tetro castello a picco sul mare, dove arriva il vedovo Harvey con la figlia Kate e una bionda che ha ereditato il maniero. Casper, con Christina Ricci, è disponibile su Prime Video.

In Pac-Man e la paurosa avventura di Halloween il sinistro dottor Pacenstein progetta uno scambio di corpi con Pac durante la festa di Halloween e Spiral, Cyli e il conte Pacula cercano di salvare il loro amico. Pac-Man e la paurosa avventura di Halloween si può guardare su Netflix.

Friday the 13th

Remake della saga di Venerdì 13 ideata da Sean S. Cunningham, è un sequel del primo film. Si tratta del 12° film in cui Jason Voorhees, protagonista della serie originale e il crossover Freddy vs Jason del 2003. Cinque giovani in campeggio nei pressi di Crystal Lake, vivono momenti di vero terrore.

Quella casa nel bosco

Un gruppo di cinque amici va in gita in campagna, per un weekend insieme in una casa isolata, ma subisce l’attacco di orripilanti esseri sovrannaturali. Lo splatter non manca in questo film diretto da Drew Goddard nel 2012. Quella casa nel bosco è disponibile su Netflix.

La cosa

Prequel dell’omonimo film diretto da John Carpenter nel 1982, La Cosa, è un film ambientato tre giorni prima della pellicola del 1982 e ha come protagonisti gli scienziati norvegesi e statunitensi che trovano in un crepaccio il relitto di un’astronave extraterrestre. La Cosa è disponibile sia su Netflix sia su Prime Video.

L’alba dei morti viventi

Gli Stati Uniti sono invasi da zombie che si cibano di carne umana e un piccolo gruppo di sopravvissuti si rifugia in un centro commerciale della città di Everett. Il remake del film diretto da George A. Romero. L’alba dei morti viventi è disponibile su Netflix.

