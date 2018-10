Ritratto realizzato dall’intelligenza artificiale venduto a 380 mila euro: le reazioni

Quasi 380 mila euro è il prezzo di vendita (ad oggi il più alto) per il dipinto Ritratto di Edmond Belamy realizzato con Intelligenza Artificiale

Christie’s ha venduto la sua prima opera d’arte realizzata da un’intelligenza artificiale (IA), un dipinto su tela chiamata Ritratto di Edmond Belamy, per 432.500 dollari, pari a circa 380 mila euro. La vendita è senza precedenti non solo come perché una novità per la casa d’aste, ma perché il prezzo di vendita stimato era tra i 7.000 e 10.000 dollari.

L’opera d’arte è stata creata da un collettivo chiamato Obvious. I tre membri di Obvious, un trio di studenti francesi di 25 anni, hanno utilizzato un tipo di algoritmo di apprendimento automatico noto come GAN (generative adversarial network) per creare l’immagine. L’algoritmo è stata addestrato su un set di dati di ritratti storici, e quindi ha cercato di crearne uno proprio. Obvious ha stampato l’immagine, l’ha incorniciata e l’ha firmata con una parte dell’algoritmo del GAN.

Il ritratto è stato oggetto di controversie nel mondo dell’arte dell’IA. Obvious ha ammesso di usare il codice di un altro artista di IA, il 19enne Robbie Barrat, per creare la stampa. Non è chiaro quanto sia stato preso in prestito dal codice originale, ma gli esperti pensano che la porzione di codice sia stata probabilmente sostanziale. Inoltre, non è chiaro se Barrat possa poi presentare una richiesta di proprietà dell’opera poiché il suo codice è stato condiviso con una licenza open source.

In una dichiarazione stampa Obvious ha dichiarato:

“Vorremmo ringraziare la comunità AI, specialmente coloro che sono stati pionieri nell’uso di questa nuova tecnologia, tra cui Ian Goodfellow, il ricercatore di Googke che ha creato l’algoritmo GAN (generative adversarial networks) , che ha ispirato il nome della serie Famille de Belamy e l’artista Robbie Barrat, che ha avuto una grande influenza per noi.

È un momento emozionante e la nostra speranza è che i riflettori puntati su questa vendita portino avanti lo straordinario lavoro che i nostri predecessori e colleghi hanno prodotto. Siamo grati a Christie’s per aver aperto questo dialogo nella comunità artistica e onorati di aver fatto parte di questa conversazione globale sull’impatto di questa nuova tecnologia nella creazione dell’arte”.

Per il momento il nome dell’offerente è rimasto anonimo.