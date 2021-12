Fine supporto definitivo per i vecchi smartphone BlackBerry

BlackBerry ricorda agli utenti dei dispositivi BlackBerry 10 che dal 4 gennaio 2022 servizi che sfruttano connessioni non saranno più disponibili. I servizi legacy per BlackBerry 7.1 OS e precedenti, BlackBerry 10 e BlackBerry PlayBook OS 2.1 non saranno più disponibili, compresi quelli offerti tramite connettività dell’operatore di telefonia o mediante WiFi: telefonate, dati, SMS e le chiamate numero al numero telefonico di emergenza degli Stati Uniti e del Canada.

La versione 10 di BlackBerry OS risale al 2013, ma tre anni dopo il produttore è passato ad Android. Originariamente il supporto per BB10 doveva terminare lo scorso anno, e l’azienda aveva già in precedenza disattivato alcuni servizi (BlackBerry Travel, servizio di videochiamata Playbook, l’app store BlackBerry World). Il produttore riferisce ora anche anche app già installate sui dispositivi come BlackBerry Link, BlackBerry Desktop Manager, BlackBerry World, BlackBerry Protect, BlackBerry Messenger e BlackBerry Blend non funzioneranno più

Nel 2015 l’azienda canadese ha smesso di produrre hardware per dedicarsi unicamente al software. I modelli più recenti sono prodotti da TCL, sfruttano un sistema operativo basato su Android, con il team di BlackBerry che si è occupato dell’ecosistema software e i servizi integrati. Nel 2017 il CEO John Chen aveva promesso che BlackBerry avrebbe continuato a supportare i suoi sistemi operativi pre-Android, BB10 e BBOS, per almeno altri due anni e che successivamente l’azienda avrebbe dismesso progressivamente alcuni servizi della piattaforma.

Il gruppo è stato per diverso tempo leader di mercato degli smartphone (con i suoi dispositivi con tastiera fisica) prima che l’iPhone rivoluzionasse tutto abbandonando poi il settore per concentrarsi sul mercato dei servizi alle imprese.