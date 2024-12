I migliori accessori tech e smart da regalare ad un pendolare-commuter

Pubblicità

Avete scelto di lavorare o studiare in un luogo distante da casa? Se la risposta è Sì allora rientrate nella ampia categoria dei pendolari (o se preferite il termine in inglese, commuter) che devono passare tanto tempo in auto, in treno, in autobus e persino in aereo, e siete anche tra quelli che si meritano di ricevere un regalo o farsi un auto-regalo a fine anno. In questa guida vi aiuteremo a scegliere quello più adatto.

D’altronde ogni pendolare ha esigenze diverse, che variano in base al mezzo di trasporto e alle abitudini di viaggio. Per questo motivo, abbiamo suddiviso questa guida in categorie pensate per chi guida l’auto, chi viaggia in treno o aereo, e chi è spesso in attesa o in movimento in città.

Abbiamo tenuto conto anche del fatto che, oltre alle funzionalità, gli accessori smart per pendolari possono fare la differenza anche in termini di comfort, produttività e benessere. Da soluzioni per restare connessi anche in movimento a gadget che proteggono dal freddo o rendono ogni viaggio più piacevole, c’è sempre qualcosa che può migliorare la quotidianità di un pendolare.

Perciò quando scegliete un regalo per un pendolare, pensate a cosa potrebbe semplificare la sua routine. Se passa molto tempo in auto, un dispositivo per la sicurezza o una buona fonte di intrattenimento può fare la differenza. Se preferisce viaggiare in treno, una powerbank compatta allora potrebbe essere la soluzione giusta. Ogni viaggio è unico, e scegliere l’accessorio giusto significa pensare al comfort, alla produttività e alla sicurezza di chi lo utilizza.

Che si tratti di chi guida un’auto, prende il treno o vola per lavoro, il pendolarismo è ormai un’esperienza quotidiana per milioni di persone. In un mondo sempre più connesso, gli accessori tech e smart possono rendere il tragitto non solo più comodo, ma anche più produttivo e piacevole. Se state cercando il regalo perfetto per un pendolare, siete nel posto giusto: qui troverete una selezione di accessori pensati per ogni tipo di viaggio.

Pendolari in auto e moto

Il supporto giusto

Un bel supporto per il telefono con MagSafe vi renderà più veloce ed efficiente il passaggio in auto; soprattutto quelli recenti, con ricarica veloce, vi aiuteranno ad avere lo smartphone bello carico quando arrivate al lavoro o alla sede di studio.

Una buona scelta potrebbe essere quello di Ugreen, compatibile con tutti gli iPhone – dalla serie 12 in su – e con supporto alla ricarica wireless Qi2 da 15W. Il sistema magnetico è piuttosto potente: grazie ai 18 magneti N52H, assicura infatti una presa molto forte, impedendo al telefono di cadere anche su strade accidentate (N.B. il magnetismo non interferisce con il segnale del dispositivo).

Anche il design è innovativo: usa infatti una clip triangolare che si fissa facilmente alla presa d’aria dell’auto e offre una rotazione a 360 gradi per posizionare il telefono in orizzontale o verticale a seconda delle necessità.

Il lucchetto

Per i motociclisti consigliamo un lucchetto antifurto come questo, progettato appunto per proteggere motociclette, ma anche scooter e biciclette in ambienti ad alto rischio di furto.

Usa una catena in acciaio forgiato da 15 mm e una copertura in tessuto protettivo per evitare danni alla vernice, con doppia chiusura e un robusto arco di chiusura da 18 mm per bloccare fermamente le estremità della forcella.

Il sistema è dotato della serratura SEK PLUS DISCTECH, un blocca disco di ultima generazione; tenete conto che questo lucchetto ha superato rigorosi test di sicurezza, ottenendo la certificazione SRA, che attesta la sua capacità di resistere a vere e proprie tentate rapine.

Altre idee

Se invece siete alla ricerca di qualcosa di diverso ma altrettanto utile in auto oppure in moto vi invitiamo a consultare alcune nostre guide dove potete trovare diversi spunti per potenziare il vostro arsenale di strumenti utili in questo contesto.

C’è ad esempio quella dedicata ai migliori supporti per iPhone e smartphone e una specifica per i supporti magnetici. Ne abbiamo anche stilata una sui migliori per iPad in auto, e due più generiche che abbracciano un po’ tutti i principali accessori Smart per auto e per moto.

Pendolari in treno e in aereo

La powerbank

Se avete la possibilità di sedervi e magari pure di avere un tavolino siete tra i più fortunati, ma per attrezzarvi al meglio e avere sempre l’energia sufficiente anche per lunghi viaggi potreste prendere in considerazione alcune batterie di emergenza. Ve ne consigliamo tre:

Una è di INIU e la consigliamo a chi cerca un powerbank magnetico compatto e adatto per ricaricare rapidamente l’iPhone in movimento. Ha una capacità di 10.000 mAh, offre quindi circa 1,5 ricariche complete per iPhone.

La funzione di ricarica wireless magnetica supporta tutti gli iPhone con MagSafe – ci sono i magneti da 1500 G che assicurano un fissaggio saldo e stabile durante la ricarica, anche mentre si utilizza il telefono.

Potreste eventualmente optare per quella di Baseus se invece cercate prestazioni elevate in un formato compatto (misura circa 11 x 7 x 1,8 cm). Ha una capacità di 10.000 mAh e può caricare un iPhone fino al 25% in soli 30 minuti attraverso la ricarica wireless da 15 W certificata Qi2, che è il doppio più veloce rispetto ai power bank tradizionali a 7,5W.

Può anche ricaricare due dispositivi contemporaneamente via cavo, in quanto integra due uscite: una USB-A da 22,5W e una USB-C da 20W.

Oppure c’è quella di Anker, che si distingue per la sua capacità doppia rispetto agli altri modelli: scegliendo questa si hanno a disposizione 20.000 mAh per ricaricare dispositivi anche più grandi, come un MacBook, o ricaricare l’iPhone fino a 4 volte.

Qui c’è la ricarica rapida bidirezionale da 30W che consente di caricare un iPhone dal 0 al 60% in soli 30 minuti. Interessante infine l’inclusione della tecnologia ActiveShield 2.0 che monitora continuamente la temperatura e la potenza per garantire una ricarica sicura.

Lo zaino

Se invece la batteria cel’avete già, allora lo zaino potrebbe essere l’accessorio che vi cambierà per sempre il modo di viaggiare. Uno dei migliori in questo contesto è il RS RUGSAK Explorer perché particolarmente versatile e resistente.

Ha una capacità di 30-40 litri grazie al design roll-top, perciò si adatta facilmente alle esigenze di spazio durante il viaggio. La compartimentazione intelligente con 22 scomparti permette di tenere tutto organizzato, inclusi un scomparto imbottito per laptop da 18″ e uno per oggetti bagnati.

Inoltre ci sono gli spallacci riponibili per trasformare lo zaino in una borsa più compatta (quando necessario) e ve lo consigliamo anche perché presenta una imbottitura dorsale a 3 zone, con fascia toracica e cintura sull’anca che riducono la pressione sulle spalle e sulla schiena, e quindi è particolarmente comodo per lunghe camminate in stazione o in aeroporto.

A tal proposito segnaliamo infine che la sicurezza è garantita da scomparti antifurto mentre il materiale impermeabile protegge il contenuto da pioggia o umidità.

Gli auricolari

Ovviamente potete utilizzare il viaggio per rilassarvi; e cosa c’è di meglio di cuffie anti-rumore e audio spaziale per ricreare un ambiente virtuale?

Siamo su Macitynet e a tal proposito non possiamo che consigliarvi gli AirPods Pro 2, che proprio grazie alla cancellazione attiva del rumore – che è fino a 2 volte più efficace rispetto ai modelli precedenti – può isolarvi completamente dai rumori di fondo, creando un ambiente immersivo e senza distrazioni.

C’è la modalità trasparenza per rimanere in contatto con l’ambiente circostante e l’audio adattivo per bilanciarla automaticamente alla cancellazione del rumore così da ottenere un suono ottimale in ogni situazione. Non ci dilunghiamo oltre, ma se volete approfondire potete leggere la nostra recensione.

Intrattenimento

Comunque il regalo più semplice ed economico esiste da tempo ed è un grande aiuto ai pendolari: un bel libro, magari scelto nella vasta gamma dei titoli che vi consigliamo ogni settimana e che trovate su queste pagine di Macitynet.

Se poi volete portarvi dietro tanti libri da scegliere a seconda dell’ispirazione, meglio ancora un Ebook Reader. Amazon ne ha in catalogo per tutti i gusti: potete partire dalla nostra ultima recensione sul Kindle Scribe, ma tra le nostre pagine trovate impressioni d’uso anche sugli altri modelli.

Che libri aggiungere fin da subito? Date sempre uno sguardo alle nostre segnalazioni settimanali. In tal caso tenete anche a mente che abbiamo scritto una guida per spiegare come inviare a Kindle gli ebook, anche quelli non comprati da Amazon.

Un’altra buona idea è accompagnarlo ad un abbonamento Kindle Unlimited in modo da poter scegliere subito tra migliaia di titoli decidendo sul momento.

Se invece preferite ascoltare musica, sempre in quest’ottica l’abbonamento a Music Unlimited è un’altra valida opzione per non dover preparare prima gli album da ascoltare durante gli spostamenti.

Il supporto

Tenete comunque conto che potete utilizzare anche il vostro smartphone per accedere a libri, giornali, riviste e musica, oltre che per friggervi il cervello con i Reel di Instagram e i video di TikTok, ma è sempre meglio farlo da comodi con un bel supporto ultra-versatile come questo: noi lo abbiamo utilizzato sui tavolini del treno e sui quelli pieghevoli dell’aereo (aperti o chiusi).

Grazie al suo aggancio a pinza regolabile si adatta a diverse superfici permettendovi di fissare lo smartphone su tavolini, scrivanie e altre superfici con facilità. Il morsetto regolabile garantisce una presa stabile, anche quando il telefono è posizionato in orizzontale o verticale, grazie al doppio snodo con rotazione a 360°.

Per tutti quelli che aspettano

Aspettare un autobus alla fermata o un treno in stazione in pieno inverno può essere una sfida: i guanti touch, anche se ottimi come questi, magari non bastano a sopportare delle giornate rigide.

Valutate allora degli scaldamani come questi. Grazie al riscaldamento rapido in soli 3 secondi offrono un’immediata sensazione di calore. Ci sono tre impostazioni di temperatura (35°C, 40°C e 55°C) per adattare il calore alle esigenze del momento, mentre la batteria ricaricabile da 6000 mAh promette fino a 20 ore di calore continuo.

Compatti e leggeri – hanno uno spessore di soli 2,13 cm e un peso di appena 72 g – sono facili da trasportare, infilare in tasca o nella borsa.

Per tutti quelli che ripartono

Se il viaggio in autobus o in treno non è l’ultimo tratto che dovete compiere per arrivare al lavoro, ecco alcuni regali che faranno la gioia di chi non vuol farsi l’ultimo chilometro (o più di uno) a piedi con il massimo rispetto delle normative del codice di circolazione.

Veicoli elettrici, e non

Una idea potrebbe essere la ENGWE P20, una bicicletta elettrica ultra leggera (18,5 kg) con telaio in alluminio e un sistema che permette di ripiegarla in 10 secondi così da riporla facilmente in auto o portarla in ufficio.

Usa una batteria rimovibile da 36V 9,6Ah che offre un’autonomia fino a 100 km in modalità assistita o 30 km in modalità completamente elettrica.

Con motore da 250 W al mozzo posteriore può raggiungere una velocità massima di 25 km/h e affrontare pendenze con facilità. La catena a cinghia in carbonio garantisce una guida silenziosa e a bassa manutenzione. C’è anche un sensore di coppia per una guida reattiva e display OLED per monitorare facilmente velocità e distanza. Completano pneumatici antiforatura da 20″ e luci anteriori e posteriori.

Se volete saperne di più, qui c’è la nostra recensione.

Se invece preferite il monopattino, allora questo ve lo consigliamo in quanto combina potenza, sicurezza e comfort, perciò è ottimo per gli spostamenti urbani e per i brevi viaggi.

Usa una batteria al litio da 468 Wh con un’autonomia fino a 60 km e un motore da 400 W a trazione posteriore che promette accelerazioni rapide per affrontare salite con facilità, mentre i pneumatici da 10″ migliorano la tenuta di strada e l’assorbimento degli urti.

C’è poi un sistema di doppia frenata che combina freni su entrambe le ruote e indicatori di direzione integrati oltre che luci anteriori e posteriori.

Se poi l’elettrico pesa troppo e non volete rinunciare a fare un po’ di sano esercizio, allora ecco un modello facilmente trasportabile che pesa appena 12 Kg.

Monta un telaio in acciaio opaco e cerchi in alluminio da 20”. In pochi gesti diventa ultra compatta perché sia il telaio che il manubrio e i pedali sono pieghevoli, perciò è davvero comoda da riporre nel bagagliaio di un’auto o sui mezzi pubblici.

Accessori da abbinare

Alla bici, da acquistare o già in vostro possesso, potreste abbinare un set di luci posteriori come questo che vi permette di aumentare la visibilità e la sicurezza durante le uscite in bici, sia di giorno che di notte.

Con 22 perline LED ad alta luminosità e una potenza di 80 lumen, offre una visibilità eccezionale anche durante il maltempo. Si controllano tramite telecomando wireless e ci sono 6 modalità diverse, inclusa la possibilità di usarla come indicatore di direzione sinistro/destro con effetto sonoro (70 decibel) per avvertire pedoni e veicoli, oltre a luci fisse e lampeggianti.

È impermeabile e dotata di una batteria ricaricabile via USB (700 mAh) che promette fino a 5,5 ore di autonomia dopo una ricarica completa.

Ottimo anche questo supporto a misura di manubrio per bicicletta, molto comodo per mantenere il telefono sempre a portata di mano.

C’è un sistema di blocco automatico che vi permette di fissare il dispositivo con una sola mano e lo mantiene stabile anche su strade irregolari. C’è una protezione antiurto e una superficie in silicone per impedire danni o graffi alla scocca, riducendo anche le vibrazioni.

Facile da montare e senza bisogno di attrezzi, è compatibile con manubri da 15-30 mm di diametro e si adatta a dispositivi da 4,7 a 6,8 pollici.

Lo zaino

Anche qui ci sentiamo di consigliare uno zaino fatto apposta per i ciclisti: questo modello è compatto ma elegante.

Usa una chiusura roll-top antifurto così da offrire praticità e sicurezza durante gli spostamenti quotidiani. Le sue dimensioni compatte (34 x 26 x 11 cm quando arrotolato) lo rendono perfetto anche come bagaglio a mano per i viaggi in aereo.

Nonostante le dimensioni contenute, offre tanto spazio per i propri effetti personali, con un ampio vano principale dotato di uno scomparto imbottito per tablet o laptop fino a 12 pollici. Una tasca interna con cerniera consente di riporre in sicurezza piccoli oggetti come portafoglio o chiavi, mentre l’accesso laterale rende facile raggiungere ciò di cui hai bisogno.

Pesa appena 370 gr e ha una capacità che varia tra i 9,5 litri (arrotolato) e gli 11,5 litri (srotolato). Infine il tessuto idrorepellente protegge il contenuto in caso di pioggia leggera. A tal proposito segnaliamo che è realizzato con materiali riciclati, precisamente bottiglie in PET: fa parte della serie “Eco” di Johnny Urban e vi permette di fare una scelta sostenibile senza sacrificare né l’estetica né la qualità.

In alternativa potreste dare un’occhiata alle nostre guide sui migliori zaini e borse per portatili Mac e PC e quella sui migliori zaini per viaggiare con il MacBook e i PC portatili.

Vi ricordiamo infine che se avete già un monopattino o una bici elettrica potete consultare anche le nostre guide ai migliori accessori per monopattini e ai migliori smart e non-smart per la bici, dove troverete un sacco di idee per i commuter già organizzati.

