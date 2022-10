Firefox 106, ora con editor PDF, lettura testi nelle immagini e maggiore sicurezza

Mozilla ha rilasciato Firefox 106, integrando – tra le altre cose – funzionalità quali l’accesso veloce a finestre anonime, il supporto all’editing PDF, al riconoscimento dei testi nelle immagini con macOS 10.15 e seguenti.

La possibilità di editare i PDF consente di scrivere testi nei documenti di questo tipo, disegnare e aggiungere firme. La funzione di riconoscimento dei testi nelle immagini permette di estrarre testi dalle foto, copiarli negli Appunti e incollarli.

La funzione Firefox View aiuta l’utente a tornare ai contenuti scoperti precedentemente: una scheda appuntata e ordinata consente di trovare e aprire sul dispositivo attuale le schede chiuse di recente, accedere alle schede da altri dispositivi (tramite la funzione Riprendi schede ) e cambiare l’aspetto del browser con Colorways (una caratteristica di Firefox denominata in italiano “Tonalità”).

Con Firefox View l’utente (dopo avere creato un account) ha la possibilità di interrompere e riprendere le attività sui propri dispositivi in cui è installato Firefox, ad esempio riprendere sul computer desktop la lettura di un articolo che si stava leggendo sul proprio telefono o ritrovare quella pagina che era stata chiusa pochi minuti prima sul proprio computer desktop ma che si vuole vedere nuovamente.

Grazie a “Colorways” , gli utenti sono in grado di personalizzare l’esperienza di navigazione con tonalità di temi create in collaborazione con specialisti del settore del colore. Ogni tonalità presenta la sua caratteristica individuale fatta su misura. Gli utenti potranno trovare il colore che meglio si adatta alle loro esigenze scelto tra quelli disponibili sulla tavolozza. Per accedere alle tonalità Colorways basta are clic sulla scheda appuntata Firefox View per aprire una nuova pagina con diverse opzioni Colorway tra cui scegliere e fare clic sul pulsante “Prova nuove tonalità” sul lato destro della pagina (si apre un pannelo con opzioni disponibili relative all’intensità del colore).

Non mancano migliorie sul versante sicurezza e alla tecnologia WebRTC ce consente ai vari browser di effettuare in tempo reale videochiamate.

Firefox 106 si scarica da questo indirizzo. Se il browser è già istallato nel vostro Mac potete verificare se è aggiornato aprendo il menu “Firefox”, selezionando “Informazioni su Firefox”: verranno ricercati e installati gli aggiornamenti disponibili.

