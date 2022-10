BYD svela tre auto elettriche per l’ Europa al Salone di Parigi

BYD (Build Your Dreams) arriva in Europa con tre nuovi veicoli passeggeri completamente elettrici. BYD ha presentato ai clienti europei la sua gamma di auto elettriche che comprende BYD ATTO 3, un SUV di segmento C, progettato pensando ai clienti europei, BYD TANG, una 7 posti con trazione integrale variabile e la berlina elegante e sportiva BYD HAN.

La batteria Blade sfruttata in questi veicoli promette, secondo il costruttore, di rivoluzionare sicurezza, durata e le prestazioni nel settore dei veicoli elettrici. La batteria è frutto di competenze dell’azienda nella tecnologia dei motopropulsori elettrici e promette il massimo in termini di efficienza del sistema e intelligenza integrata del veicolo.

In Europa nel 2008, BYD ha lanciato il primo ibrido plug-in prodotto in serie al mondo al Salone dell’Auto di Ginevra. BYD è stato anche il primo marchio automobilistico ad annunciare che quest’anno avrebbe cessato la produzione di veicoli ICE (con motore a combustione) per concentrarsi sui prodotti BEV e PHEV.

BYD è leader ni new energy vehicles (NEV) e il terzo marchio automobilistico al mondo per capitalizzazione di mercato. Per 9 anni consecutivi si è classificata al primo posto per le vendite di veicoli a nuova energia in Cina.

Il mercato europeo non è del tutto nuovo per questa realtà. La sede centrale di BYD in Europa si trova a Rotterdam, nei Paesi Bassi, e dal 1998 ha filiali nel Regno Unito, in Francia, Germania, Italia e Svezia, oltre a uno stabilimento di produzione ad alta tecnologia per l’attività di eBus in Ungheria. Durante questo periodo, BYD ha stabilito collaborazioni con partner europei e ha acquisito conoscenza delle aspettative dei clienti in Europa.

«BYD arriva in Europa con una gamma completa di nuove auto elettriche, all’altezza delle elevate aspettative dei clienti con dotazioni di serie di alto livello» dichiara Michael Shu, Direttore Generale e Amministratore Delegato della Divisione BYD Europa. La strategia di questo produttore consiste nel collaborare con concessionari locali affermati, promettendo di «Distinguersi dalla massa e di offrire la migliore esperienza possibile ai consumatori europei».

