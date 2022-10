iPad di nona generazione resta in vendita

Gli iPad di decima generazione offrono di più di iPad di nona generazione ma salgono considerevolmente di prezzo. Costano infatti 589 euro nella loro versione base, il che significa 200 euro in più del prezzo di ingresso del modello dello scorso anno. Ma per fortuna Apple lascia ancora a listino la precedente versione, seppure ad un prezzo anche questo maggiorato e che parte da 439 euro.

La disponibilità di questo iPad è una buona notizia per una vasta fascia di clientela. In primo luogo gli studenti che trovano in esso ancora un prodotto ottimo per tutti gli scopi didattici. Con esso si perde la compatibilità con la nuova tastiera Magic Keyboard Folio che ha la trackpad, ma si può sempre ricorrere alla più economica Smart Keyboard per iPad.

Nessuna differenza invece per quanto riguarda l’Apple Pencil. Sia il nuovo che il vecchio modello sono compatibili unicamente con la Apple Pencil 1.

Chi usa l’iPad in casa non dovrebbe avere problemi scegliendo quello di nona generazione. Prestazioni e funzioni sono più o meno simili. Lo schermo è leggermente più piccolo per la presenza del TouchId sulla parte frontale invece che sul tasto superiore, ma anche questo non dovrebbe fare una grande differenza. Scarsi anche i problemi che deriveranno dall’assenza del 5G e della fotocamera più evoluta posteriore (quella anteriore dovrebbe essere la stessa, anche se posizionata differentemente).

Significativa unicamente la mancanza della porta USB-C. Con il nuovo connettore non solo iPad di decima generazione si ricarica più velocemente ma anche in un assetto domestico l’aumentata difficoltà nel collegamento delle periferiche potrebbe disegnare uno scenario sfavorevole a lungo termine.

Come abbiamo accennato la differenza di prezzo tra i due modelli è molto importante nuovi iPad costano di base 589 euro contro i 439 di iPad di nona generazione. Su Amazon al momento in cui scriviamo ha ancora il vecchio listino, per giunta scontato del 22%: 339 € o se vogliamo il 42% in meno del nuovo iPad di decima generazione. Se vi interessa vi consigliamo di comprare. Il prezzo potrebbe non durare a lungo