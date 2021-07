Firefox 90 impedisce a terze parti il tracking con Facebook

Mozilla ha rilasciato Firefox 90 per Mac e PC e una delle novità di questa versione è la versione 2 della funzionalità SmartBlock che migliora la privacy nella navigazione. Gli script di terze parti di Facebook sono bloccati impedendo il tracciamento dell’utente ma possono eventualmente essere caricati “just in time” se l’utente decide di sfruttare l’opzione “Accedi con Facebook” per eseguire il login a servizi e applicazioni presenti in Rete.

La funzionalità SmartBlock è sta integrata la prima volta in Firefox 87 ed entra in azione per gli script traccianti che vengono bloccati in modalità di Navigazione anonima e in modalità antitracciamento restrittiva.

SmartBlock consente di effettuare l’accesso con il proprio account Facebook quando si visitano siti di terze parti in modalità di Navigazione anonima senza compromettere la privacy dell’utente ed evitando malfunzionamenti del sito web. È sufficiente fare clic sul pulsante di accesso tramite Facebook per accedere al sito come si farebbe normalmente e SmartBlock consentirà solo gli script di Facebook richiesti, solo quando si accede facendo clic sul pulsante di accesso e consentendoli solo per quel sito web.

Firefox 90 supporta anche le richieste Fetch Metadata Headers, permettendo di mitigare determinate tipologie di attacchi e c controllare quali siti possono incorporare le proprie risorse.

La funzione “Salva come PDF” (da File > Stampa) ora consente di ottenere hyperlink funzionanti; è stato rimosso il supporto FTP, migliorate le performance del WebRender e sono stati risolti alcuni big minori.

Firefox 90 si scarica da questo indirizzo. Se il browser è già istallato nel vostro Mac potete verificare se è aggiornato aprendo il menu “Firefox”, selezionando “Informazioni su Firefox”: verranno ricercati e installati gli aggiornamenti disponibili.

