Apple interessata all’acquisto di A24 Film Studio

Apple starebbe valutando l’acquisizione di A24, una casa di distribuzione e produzione cinematografica indipendente fondata a New York nel 2012.

A riferirlo è Variety, la nota rivista statunitense dedicata al cinema. A24 si è fatta notare per la prima volta nel 2013 grazie alla promozione e distribuzione di Spring Breakers – Una vacanza da sballo di Harmony Korine, aumentando successivamente la propria notorietà negli anni seguenti ottenendo i diritti di distribuzione statunitensi di film come Ex Machina e Room, e quelli internazionali di film come The Witch. Nel 2015, ha lanciato una propria divisione di produzione televisiva. A24 è responsabile di contenuti per AppleTV+ quali “Mr. Corman” e “On the Rocks” e film in arrivo quali “Sharper”, “The Sky is Everywhere” “The Tragedy of Macbeth”, “Bride” e altri ancora.

Variety riferisce che A24 chiede 2,5 miliardi di dollari e sta valutando da 18 mesi potenziali acquisizioni. Non è chiaro se le trattative siano in corso e una fonte della rivista statunitense avrebbe riferito che l’azienda è per ora focalizzata sull’espansione.

Alcune delle fonti di Variety hanno riferito che Apple e A24 hanno discusso della potenziale acquisizione durante la sottoscrizione del contratto cinematografico pluriennale nel 2018; altre fonti ancora hanno riferito che discussioni in merito a una possibile acquisizione siano state avviate solo di recente.

Apple è ovviamente alla ricerca di un modo per espandere l’offerta Apple TV+; in altre indiscrezioni circolate di recente si è parlato della possibile acquisizione da parte di Apple di Hello Sunshine, media company di Reese Witherspoon, attrice, produttrice cinematografica, produttrice televisiva e imprenditrice statunitense.

Se siete interessati all’argomento streaming, trovate molte notizie ai seguenti indirizzi. Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.