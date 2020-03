Mozilla eliminerà il supporto al protocollo FTP da Firefox

Mozilla ha annunciato che intende rimuovere il supporto al protocollo FTP dal browser Firefox. In pratica, gli utenti in futuro non potranno più scaricare file usando il protocollo FTP e visualizzare file e cartelle di server FTP direttamente dal browser. «Abbiamo deciso di farlo per motivi di sicurezza» spiega Michal Novotny, ingegnere informatico di Mozilla Corporation, l’azienda che si occupa dello sviluppo di Firefox.

«FTP è un protocollo non sicuro, e non vi è motivo di preferirlo all’HTTPS per il download di risorse», ha aggiunto ancora Novotny. «Inoltre, le sezioni di codice che riguardano la gestione FTP sono molte vecchie, difficili da gestire e in passato abbiamo individuato svariati bug di sicurezza».

Mozilla fa sapere che ha intenzione di eliminare il supporto al protocollo FTP dalla versione 77 di Firefox, release che dovrebbe arrivare a giugno di quest’anno. Gli utenti saranno inizialmente ancora in grado di visualizzare e scaricare file via FTP ma dovranno specificatamente abilitare la funzione dalle Preferenze dell’applicazione. Con le versioni future, il supporto FTP verrà ad ogni modo totalmente eliminato. L’eliminazione completa di tutto ciò che riguarda la gestione FTP è prevista per l’inizio del 2021.

La mossa di Mozilla con Firefox è simile a quanto già fatto da Google con Chrome lo scorso anno. Ad agosto del 2019, Google ha annunciato che avrebbe rimosso l’accesso ai link FTP dal suo browser. Il supporto FTP è per default disabilitato in Chrome v81, release al momento in standby per via della questione coronavirus.

L’idea di Google è rimuovere del tutto il supporto al protocollo FTP a partire dalla versione 82 di Chrome, prevista nella tarda primavera, massimo inizio estate. Annunciando la rimozione del protocollo FTP lo scorso anno, Google aveva riferito che solo una piccola percentuale di utenti sfruttava ancora questa funzionalità.

