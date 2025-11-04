La traduzione con gli Airpods arriva in Italia

Con l’arrivo di iOS 26.2, per ora solo in versione beta per sviluppatori, Apple chiude una delle vicende più controverse della nuova stagione di Apple Intelligence: l’esclusione dell’Europa dalla funzione di traduzione istantanea degli AirPods.

La mancanza per il nostro mercato di una delle innovazioni simbolo degli AirPods Pro 3 e compatibile però anche con gli AirPods Pro 2 e agli AirPods 4 era determinato dal Digital Markets Act, la legge europea che obbliga le grandi piattaforme tecnologiche ad aprire le proprie funzioni ai concorrenti.

Un blocco politico

Nel caso degli Airpods il problema, secondo una Apple che ha lavorato in prudenza, c’era il rischio che l’UE vedesse la traduzione live vincolata esclusivamente alla combinazione iPhone + AirPods come una violazione al principio di interoperabilità. Apple così aveva scelto di disattivare la funzione in Europa piuttosto che riscrivere il suo sistema per renderlo compatibile con auricolari di terze parti mutilando il sistema.

Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing, lo aveva detto chiaramente in un’intervista alla BBC: le regole europee, a suo avviso, «non ampliano la libertà di scelta, ma riducono la qualità dell’esperienza».

La traduzione live — spiegava — funziona solo grazie all’integrazione profonda tra microfoni, sensori e processori degli AirPods e i modelli di intelligenza artificiale che operano su iPhone. Aprire la tecnologia a dispositivi esterni, secondo Apple, avrebbe significato compromettere privacy, sicurezza e prestazioni.

Si passa oltre

Il blocco europeo era diventato un caso emblematico del nuovo equilibrio tra Apple e le autorità di Bruxelles. Da un lato l’azienda, intenzionata a preservare la coerenza del proprio ecosistema; dall’altro la Commissione, decisa a impedire qualsiasi legame esclusivo tra hardware e software.

Lo sblocco arriverà con iOS 26.2 (anche se Apple non cita mai la versione del sistema operativo). Come sia avvenuto il superamento delle problematiche che hanno portato Traduzione dal Vivo ad incagliarsi, non lo sappiamo. Apple dice solo che sono stati attuati “interventi tecnici necessari per conformarsi ai requisiti previsti dal Digital Markets Act”.

Quel che conta è che gli utenti europei e anche quelli Italiani, che da ieri con il lancio di iOS 26.1 avevano visto apparire la loro lingua tra quelle supportate (anche se non fruibili se non fuori dal territorio UE) otterranno al lancio della versione definitiva di iOS 26.2 l’accesso a una delle funzioni-bandiera di iOS 26, senza rinunce sulla privacy e senza dover uscire dai confini UE per usarla.

Come funziona la traduzione con AirPods

Attivare la traduzione è semplice, una volta scaricate le lingue che ci interessano (nelle preferenze di Airpods), poi pizzicare contemporaneamente gli steli dei due AirPods. L’iPhone riconosce automaticamente la lingua dell’interlocutore e abbassa il volume in ingresso, permettendo di ascoltare in tempo reale la traduzione vocale direttamente negli auricolari.

Se chi indossa gli AirPods risponde nella propria lingua, può mostrare lo schermo del telefono per far leggere o ascoltare la traduzione all’altra persona usando l’applicazione Traduttore.

La funzione non richiede connessione internet: i modelli linguistici sono elaborati localmente, sfruttando Apple Intelligence. È compatibile con iPhone 15 Pro, iPhone 16 e versioni successive, purché aggiornati a iOS 26.2, e richiede il firmware più recente degli AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 o AirPods 4 ANC.

Traduzione dal vivo si inserisce nel quadro più ampio di Apple Intelligence, l’insieme di strumenti generativi che Cupertino ha introdotto con iOS 26 per integrare IA e privacy locale.

La speranza è che anche altre funzioni attualmente bloccate per il nostro mercato arrivino presto. Tra le altre segnaliamo Filtra le Chiamate in Entrata e Hold Assist la cui assenza potrebbe essere legata più ai modelli linguistici che a normative europee e duplicazione iPhone che invece è stata certamente bloccata da una controversia simile a quella che ha fermato Traduzione dal Vivo.

Disponibilità e rilascio

Come accennato, al momento la funzione di traduzione in tempo reale con AirPods è disponibile in iOS 26.2 solo per chi partecipa al programma per sviluppatori. Tutti coloro che sono iscritti al programma beta pubblico potranno provare la funzione a breve. utenti.

Una volta completata la fase di test e superata la beta, la funzione sarà integrata automaticamente in iOS 26.2 per tutti gli iPhone compatibili, senza bisogno di ulteriori aggiornamenti del firmware degli AirPods. Apple parla, come accennato, del mese prossimo.