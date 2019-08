Fitbit schiacciata da Apple Watch, fatturato smart watch in pesante calo

Il mondo degli smartwatch lite non sembra piacere molto agli utenti: Fitbit Versa Lite, infatti, non ha venuto come previsto, e anzi sembra aver causato una vera e propria battuta d’arresto al fatturato del produttore. Doveva sfidare Apple Watch, e invece…

Secondo le ultime indagini di mercato, infatti, il fatturato smartwatch di Fitbit è sceso del 27 per cento su base annua, almeno nel secondo trimestre dell’anno, e ciò proprio a causa delle vendite “più deboli del previsto”di Versa Lite.

Lo stesso rapporto evidenzia come Fitbit ha dovuto vendere il 31 per cento in più dispositivi, 3,5 milioni in totale, solo per aggiungere 14,3 milioni di dollari in più di entrate. Le prospettive della società sono, però, in calo, e adesso la compagine si aspetta di fare 50 milioni di entrate in meno in questo 2019.

Ancora più importante, il deficit ha indotto un cambiamento di strategia per la società, che adesso mira a focalizzare l’attenzione su dispositivi di fascia alta, a discapito dell’hardware a basso costo, come è stato appunto Fitbit Versa.

Versa Lite Edition è uno smartwatch per tutti i giorni, che offre le principali funzioni smart e per il fitness di Versa, tra cui rilevamento automatico dell’attività, rilevazione continua del battito cardiaco con tecnologia PurePulse, monitoraggio delle fasi del sonno, oltre 15 modalità di allenamento basate su obiettivi, GPS condiviso, notifiche dello smartphone, un’autonomia di oltre 4 giorni, sensore di SpO2 relativo in grado di fornire una stima delle variazione nei livelli di ossigeno nel sangue e tracciare nuovi indicatori di salute personale, come l’apnea notturna.

Al momento, è la conclusione degli analisti e in fondo anche di Fitbit, è che non c’è spazio per dispositivi che sono una via di mezzo tra uno smartwatch di alto livello come Apple Watch e dispositivi più economici, le classiche smartband, di cui Fitbit è un importante protagonista.

Del resto Apple è andata ad intaccare anche questa nicchia lasciando sul mercato gli Apple Watch 3 con GPS che tra sconti e promozioni sono entrati nel territorio dei Fitbit Versa Lite che si acquistano su Amazon al prezzo di 153 euro.