Fitbit sfida Apple Watch con lo studio per rilevare la fibrillazione atriale

Per sfidare Apple Watch, Fitbit sta per avviare il suo primo studio sulla salute su larga scala: con il Fitbit Heart Study si monitorerà la frequenza cardiaca di centinaia di migliaia di utenti con l’obiettivo di riconoscere la fibrillazione atriale (AFib). I dati cioè raccolti da questo studio saranno poi impiegati nel perfezionamento di uno speciale algoritmo che dovrebbe aiutare gli utenti ad identificare questa particolare condizione fisica, spesso debilitante.

Secondo l’azienda, la fibrillazione atriale colpisce quasi 33,5 milioni di persone in tutto il mondo e per chi ne è affetto il rischio di ictus è cinque volte più alto. Ma questa particolare condizione fisica, come è facile intuire, può essere spesso difficile da rilevare perché gli episodi sono spesso sporadici o asintomatici. Fitbit dichiara di essere in una posizione privilegiata nella conduzione di questo studio visto che i propri dispositivi consentono già il monitoraggio continuo del battito cardiaco per diversi giorni consecutivi, in special modo quando gli utenti riposano, una condizione che la società definisce «Ottimale» per monitorare la frequenza cardiaca.

Allo studio potranno partecipare tutte le persone che hanno compiuto almeno i 22 anni di età ed hanno un Fitbit al polso: per raccogliere i dati si utilizzerà la fotopletismografia (PPG) tramite i sensori incorporati nel dispositivo, una tecnica che si fonda sullo studio della diffusione dei raggi infrarossi nei tessuti per studiarne l’irrorazione. Chi parteciperà allo studio riceverà una notifica sul cellulare qualora l’algoritmo dovesse rilevare un ritmo irregolare e del tutto gratuitamente potranno beneficiare di un consulto medico a distanza per una valutazione più approfondita. Probabilmente potrebbero perfino ricevere (senza alcun costo) un elettrocardiografo indossabile, una sorta di ECG a cerotto, per confermare la diagnosi.

Secondo il dottor Steven Lubitz, ricercatore principale di questo studio e professore associato presso la Harvard Medical School, afferma che Fitbit Heart Study segna l’inizio di un nuovo modo per rilevare e gestire una variazione nelle condizioni di salute. «Spero che il progresso della ricerca per mezzo di tecnologie innovative e accessibili, come appunto i dispositivi Fitbit, porti a un miglioramento della salute e nel caso specifico alla riduzione dell’impatto della fibrillazione atriale a livello globale».

Data la presenza pluriennuale di sensori che rilevano la frequenza cardiaca si tratta di un passo naturale per Fitbit, ma se si cambia il punto di vista allora ci si accorge che in realtà in questo campo quella dell’azienda non è la prima ricerca in assoluto. Verso la fine dello scorso anno Apple ha infatti pubblicato i risultati del suo studio sul cuore, mostrando come Apple Watch (a partire dalla Serie 4) grazie alle sue funzioni di ECG sia in grado di rilevare eventi di fibrillazione atriale con una buonissima precisione.

Probabilmente lo studio di Fitbit attirerà una diversa categoria di partecipanti data dalla diversa gamma di dispositivi attualmente in catalogo e della loro convenienza economica rispetto ai prodotti Apple. Dimostra soprattutto che c’è molto spazio per avviare un maggior numero di ricerche con l’obiettivo di sfruttare queste particolari tecnologie nel potenziale salvataggio di vite umane.

