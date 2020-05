Nissan amplia la gamma elettrica con il van e-NV200 XL Voltia

Nissan guarda al futuro delle consegne dell’ultimo miglio con e-NV200 XL Voltia, un nuovo van 100% elettrico ancora più capiente. Destinato alle consegne in città, il veicolo commerciale elettrico e-NV200 XL Voltia è presentato come una versione versatile di Nissan e-NV200.

Il nuovo modello va a diversificare ulteriormente la gamma del produttore con una carrozzeria compatta e una interessante capacità di carico. Con i suoi 8 m3, la nuova versione aumenta il carico utile standard di e-NV200 del 90%. Questo permette di ridurre il numero dei viaggi per effettuare le consegne e quindi di poter contare sulla maggiore efficienza operativa, con ovvio risparmio di tempo.

Combinando un pianale allungato, spazio al tetto e 8 m3 di capacità, il furgone permette di caricare le merci stando anche in piedi. La manovrabilità su strada è semplificata dal diametro di sterzata espressamente messo a punto per la strade urbane.

Il nuovo van si avvale di una tecnologia ispirata al sistema di propulsione di LEAF: è dotato di una batteria da 40 kWh e di un caricatore CHAdeMO a bordo per effettuare ricariche rapide in corrente continua, soluzione che facilita questa operazione sul territorio urbano. Oltre a un sistema efficiente di propulsione, e-NV200 XL Voltia vanta un sistema intelligente di gestione della carica, che ne migliora ulteriormente le credenziali di sostenibilità.

La modalità B ottimizza la frenata rigenerativa per ricaricare la batteria in marcia, mentre la modalità ECO regola la potenza in uscita per non pregiudicare la capacità della batteria. Il costruttore afferma che questi due sistemi offrono il vantaggio di estendere l’autonomia, permettendo di percorrere ancora più km. Il nuovo e-NV200 XL Voltia sarà disponibile in tutti i mercati europei. Il prezzo locale sarà rivelato al momento del lancio.

