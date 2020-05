Tutti i display iPhone SE 2020 sono costruiti da Japan Display

Tutti gli schermi del lotto iniziale di lancio di iPhone SE 2020 (qui la recensione di macitynet) sono costruiti da Japan Display Inc (siglata JDI), ma presto il costruttore giapponese potrebbe essere affiancato da un altro fornitore Apple.

Alla fine di gennaio JDI lottava per la propria sopravvivenza, con Apple che stava cercando di assistere la società a vari livelli: nel 2019 il 61% delle vendite di JDI proveniva da Apple e adesso sembra che, per aiutare ulteriormente il costruttore giapponese, Apple abbia reso Japan Display l’unico fornitore del gruppo iniziale dei pannelli LCD per il nuovo iPhone SE.

Secondo la pubblicazione The Elec della Corea del Sud il gruppo giapponese JDI ha battuto i rivali come LG Display per essere l’unico fornitore del lotto iniziale di pannelli LCD per l’ultima versione di smartphone iPhone SE 2020. Sempre secondo la testata sudcoreana Sharp, che è stata acquisita da Foxconn, si aggiungerà in seguito alle forniture.

Dotato dell’ultimo chip A13 Bionic, l’iPhone SE è già disponibile sul mercato dallo scorso 24 aprile, naturalmente anche in Italia, avendo attirato peraltro il favore congiunti di critica e pubblico, e riuscendo a convertire anche molti utenti Android, come specificato in una intervista dallo stesso CEO di Apple, Tim Cook. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Japan Display sono disponibili da questa pagina.

