Flo, l’app-calendario del ciclo mestruale con Intelligenza Artificiale

L’app che tutte le donne dovrebbero avere è Flo, un software utile per calcolare l’ovulazione e la gravidanza, prevedere le mestruazioni, l’ovulazione ed effettuare il calcolo del periodo fertile. E’ la prima applicazione del suo genere che utilizza una IA per calcolare il ciclo mestruale e giorni fertili. Tutte le donne, anche con cicli irregolari, possono contare su quest’app per il monitoraggio del ciclo.

Flo consente di tracciare il ciclo mestruale con il calendario mestruale per le donne registrando la data di inizio e di fine insieme al tipo di flusso mestruale. In questo modo è possibile conoscere con precisione i giorni fertili e il periodo dell’ovulazione per calcolare le possibilità di rimanere incinta.

Tramite notifica, l’app inoltre invia le previsioni sul prossimo ciclo mestruale la cui precisione sarà dettata dal numero di informazioni inserite giorno dopo giorno (e con ottimi feedback anche in caso di cicli irregolari). In caso di gravidanza, l’app propone anche un conto alla rovescia per la data della nascita e una serie di articoli sulla gravidanza in base alla settimana in cui ci si trova.

In Flo si possono inserire anche altre informazioni utili per un’analisi ancora più precisa di gravidanze e mestruazioni come ad esempio il proprio impulso sessuale giornaliero, l’attività sessuale e i vari stati d’animo, attingendo i dati relativi invece all’attività fisica dalle app Fitbit e Salute di Apple.

Attraverso alcuni promemoria l’applicazione ricorda anche di registrare il peso, i dati relativi al sonno, alla temperatura corporea e ricorda perfino di idratarsi: tutte queste informazioni vengono poi inserite e catalogate all’interno di grafici visionabili in qualsiasi momento per avere una panoramica della propria situazione.

L’app è disponibile gratuitamente su App Store in versione universale per iPhone e Apple Watch e sul Play Store per i dispositivi Android.